Heiteres Wetter: Kein Regen am Wochenende

Berlin. In Berlin und Brandenburg soll es am Wochenende trocken bleiben. Für Samstag sind bei meist heiterem Himmel Höchsttemperaturen um 9 Grad angekündigt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht kann es bis auf minus 3 Grad abkühlen. Auch am Sonntag fällt den Angaben zufolge kein Regen, die Höchstwerte können auf 11 bis 14 Grad klettern.

Am Freitag soll es zeitweise Schauer geben, in einigen Teilen von Berlin und Brandenburg auch kurze Gewitter. Laut Wetterdienst sind tagsüber bei 8 bis 11 Grad einzelne Sturmböen nicht ausgeschlossen. Nachts sollen die Temperaturen dann bis auf minus 1 Grad fallen.