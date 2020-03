Defizite in Berlin Es fehlt an Wohnungen und Betreuung für Flüchtlinge

Berlin. Vor zwei Jahren hat Berlin ein Gesamtkonzept zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten verabschiedet - viel geschehen ist seitdem offenbar nicht. Das ist das Ergebnis einer Anhörung im Integrationsausschuss des Abgeordnetenhaus. Vielmehr klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine erhebliche Lücke. So sehen es jedenfalls Amei von Hülsen-Poensgen vom Verein „Willkommen in Westend“ und Georg Classen vom Berliner Flüchtlingsrat. Sie waren als Sachverständige bei der Anhörung im Abgeordnetenhaus dabei - alle anderen Anzuhörenden sagten krankheitsbedingt ab.

Das größte Problem stellt demnach nach wie vor die Unterbringung dar. Von den derzeit 21.000 Geflüchteten, die in Berlin leben, sind mit 11.000 mehr als die Hälfte noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, obwohl ihr Status längst geklärt ist und sie von den Bezirken anderswo untergebracht werden müssten.

Noch immer keine Qualitätsstandards für Sozialarbeiter

Dabei verschärft sich für sie die Wohnungssuche, da kaum ein Flüchtling einen Wohnberechtigungsschein erhält. Bedingung dafür ist, mindestens zwölf Monate lang keinen Termin beim Amt für Einwanderung - früher: Ausländerbehörde - zu haben. Doch das kann kaum ein Flüchtling erfüllen. Auch wenn klar sei, dass Menschen länger hier bleiben könnten, erhielten sie meistens nur eine Aufenthaltsgenehmigung von einem Jahr. Auch wer ein Familienmitglied nachholen möchte, obwohl der eigene Status geklärt ist, muss häufiger zur Behörde.

Georg Classen kritisierte außerdem, dass es noch immer keine Qualitätsstandards für Sozialarbeiter in Flüchtlingsunterkünften gebe. In manchen Unterkünften würden sie lediglich die Post verteilen, in anderen beim Ausfüllen von Anträgen helfen. Kurios an der Situation dabei ist: Zu Zeiten der großen Flüchtlingswelle der Jahre 2015, als das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mit der Zahl der Ankommenden überfordert war, gab es solche Qualitätsstandards. Sie fielen danach im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Flüchtlingsunterkünfte weg.

Es werden Bauplätze für neue Unterkünfte gesucht

Amei von Hülsen-Poensgen appellierte an den Senat, beim Thema Wohnen neu zu denken. „Es werden noch lange Wohnungen fehlen, warum gibt es keine Bauplätze für neue Unterkünfte“, fragte sie Integrationssenatorin Breitenbach, die prompt antwortete: „Ich finde es absurd“, sagte die Senatorin. „Wir streiten uns seit Monaten über die Verschattung eines Biergartens.“ Die Bezirke seien nicht bereit, Grundstücke für neue Unterkünfte bereitzustellen, kritisierte Breitenbach. In Kreuzberg wird in einem Fall sogar der Biergarten als Hinderungsgrund vorgeschoben.

Dabei könnte der Bedarf an Unterkünften schon bald wieder steigen. Derzeit kommen nach Angaben der Verwaltung rund 1000 Flüchtlinge pro Monat in der Stadt an, 600 davon bleiben hier. 400 werden auf andere Bundesländer verteilt. Doch angesichts der Lage an den Außengrenzen der Europäischen Union, vor allem zwischen der Türkei und Griechenland, könnte die Zahl schon bald wieder deutlich ansteigen. Deutschland hat sich bereits bereit erklärt 1000 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge aufzunehmen. 2000 freie Plätze stehen derzeit in Berlin zur Verfügung, 2000 weitere befinden sich im Um- oder Aufbau.

Classen und Hülsen-Poensgen kritisierten darüber hinaus, dass es keine flächendeckende Beschwerdemöglichkeit für Flüchtlinge gebe, die auf Missstände aufmerksam machen wollen. „Auf welcher Grundlage sollen sie sich auch beschweren, wenn es keine Standards gibt“, unterstrich die Grüne Integrationsexpertin Bettina Jarasch die Kritik.

Integrationssenatorin Breitenbach räumte die Probleme ein, versprach aber Besserung. Mit der Durchsetzung der „Gesamtstädtischen Steuerung“ (GSTU) werde es in den 83 Unterkünften Berlins eine Beschwerdemöglichkeit geben.

Dass das nötig ist, schilderte Georg Classen am Donnerstag sehr anschaulich: Er habe Kenntnis von einer Familie mit vier Kindern, die in Moabit in einem Hostel in einem Zimmer untergebracht ist. die Familienhelferin darf das Haus aber nicht betreten, weil das Zimmer mit Bettwanzen befallen ist. „Aber das sechs Monate alte jüngste Kind darf von Bettwanzen zerbissen werden“, sagte Classen.

Das Konzept als „Inventarliste von Senats-Projektitis“

Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial verteidigte Unterbringungs- und Integrationskonzept des Senates. „Das Konzept wird ständig weiterentwickelt“, sagte Niewiedzial. Allein in den Bezirken gebe es mehr als 320 Maßnahmen, um den Flüchtlingen das Leben zu erleichtern. Geplant sei außerdem, ein Expertengremium von Flüchtlingen zu bilden, um nachvollziehen zu können, ob die Projekte des Landes auch tatsächlich den Anforderungen entsprechen. Erste solche Gespräche haben bereits stattgefunden.

Amei von Hülsen Poensgen lobte den Willen des Senats, in der Flüchtlingsfrage aktiv zu bleiben, zeigte sich aber skeptisch. „Das Konzept liest sich ein wenig so, wie die Inventarliste von Senats-Projektitis“, sagte die Flüchtlingshelferin.