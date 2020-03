Die steinige Rückkehr der Kontaktbereichsbeamten

Berlin. Sie sollen Kontakt zu den Bürgern halten und ansprechbar sein, Präsenz zeigen und – wie die Polizei im Amtsdeutsch schreibt – „mitmenschliche Hilfeleistungen“ bieten. Kurz: Kontaktbereichsbeamte sollen das Bild des Polizisten vom „Freund und Helfer“ mit Leben erfüllen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) will die Funktion der Kontaktbereichsbeamten nun stärken. Seine Verwaltung hat ein Konzept mit dem Namen „Kontaktpolizei 100“ entwickelt. Noch ist das Papier unter Verschluss, Details stehen offenbar noch nicht fest. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Ziel, „mehr Blau auf die Straße“ zu bekommen, am Personal scheitern könnte. Die FDP spricht von einer „Mogelpackung“.

Der „KOB“, wie der Kontaktbereichsbeamte in Kurzform genannt wird, hatte in Berlin Tradition. Dann ging das Geld aus – und unter Sparsenator Thilo Sarrazin (SPD) fiel der KOB 1998 dem Rotstift zum Opfer. Seit 2007 gibt es die örtlichen Ansprechpartner, die oft zu Fuß unterwegs sind, wieder – in abgespeckter Variante. So sind den 1.208 polizeilichen „Kontaktbereichen“ der Stadt nur 965 Polizisten namentlich zugeordnet. Oft ist ein Beamter also für zwei Kontaktbereiche zuständig. Problematischer noch: Die Kontaktbereichsbeamten nehmen in ihren örtlichen Abschnitten auch andere Aufgaben wahr. Oft sind sie also gar nicht auf der Straße – sondern am Schreibtisch auf der Wache.

Rot-Rot-Grün will das ändern. In ihrem Koalitionsvertrag verabredeten die Parteien „wieder mehr“ Kontaktbereichsbeamte im Kiez zu verankern. Mit dem Konzept „Kontaktpolizei 100“ will die Innenverwaltung dieses Ziel nun offenbar in die Praxis umsetzen.

Geisel und seine Berater versäumten es allerdings offenbar, diejenigen mit einzubeziehen, die das Konzept in die Praxis überführen müssen: die führenden Beamten der Polizei. Die Erstellung des Konzepts sei „ohne Beteiligung der Polizei Berlin“ erfolgt, heißt es in dem Protokoll einer polizeiinternen Besprechung, in der Polizeipräsidentin Barbara Slowik ihre wichtigsten Mitarbeiter über die Planungen der Innenverwaltung informierte. Laut Protokoll reagierten die Führungskräfte äußerst verhalten. Ein Direktionsleiter bedauerte, dass die Behördenleitung bei dem Thema außen vorgelassen worden sei. Ein anderer Beamter gab zu Bedenken, ob die Polizei zu Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag nicht frühzeitiger selbst Konzepte entwickeln sollte.

Die Details des Konzepts „Kontaktpolizei 100“ stehen offenbar noch nicht fest – erste Ansätze gibt es aber. So informierte Slowik ihre Führungskräfte laut Protokoll darüber, wie der Grundgedanke „Mehr Präsenz!“ umgesetzt werden könne. Die Ideen dürften noch für Diskussionen sorgen. Denn um für jeden Kontaktbereich einen Beamten zu etablieren, der ausschließlich für diese Aufgabe zuständig wäre, müsse man mit etwa 400 Vollzeitstellen kalkulieren, erläuterte Slowik. Das erforderliche Personal ließe sich durch „Clustern“ von Kontaktbereichen aber reduzieren. Die Bedeutung des Wortes „Clustern“ verdeutlichte Berlins oberste Polizistin am Beispiel des für Lankwitz und Lichterfelde zuständigen Abschnitts 46. Dieser sei in 33 Kontaktbereiche aufgeteilt gewesen. Nach dem „Clustern“ seien 13 übrig geblieben.

Um das Personal für das Konzept der Innenverwaltung bereitstellen zu können, sollen Kontaktbereiche zusammengelegt – und somit vergrößert werden. Befürchtungen, dass die Bürger die „Kobs“ dann ebenso selten sehen wie bisher, hat Slowik aber offenbar nicht. In einem Probelauf sollten die anderen Direktionen dem Beispiel des Abschnitts 46 in einem Abschnitt ihrer Wahl folgen.

Der innenpolitische Sprecher der FDP, Marcel Luthe, kritisiert die Überlegungen der Innenverwaltung. Kontaktbereichsbeamte erfüllten eine „polizeiliche Kernfunktion“. Der Senat nehme diese aber offenbar nicht ernst. „Der Beamte muss tatsächlich und voll in seinem Kiez vor Ort und ansprechbar sein und nicht nur über theoretische Rechentricks“, sagte Luthe. Mit den Planungen des Senats würden Probleme „auf dem Papier, aber nicht tatsächlich“ gelöst.

Geisel und Slowik reagierten auf Anfrage wortkarg

Geisel und Slowik reagierten auf eine Anfrage Luthes im Innenausschuss wortkarg. Es sei das Ziel, Kontaktbereichsbeamte „ab dem Jahr 2021“ wieder sichtbarer zu machen. „Wie wir das genau hinbekommen, daran arbeiten wir zurzeit noch“, sagte Geisel. Ein Sprecher der Innenverwaltung wollte sich nicht äußern.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte der Polizeiführung das Thema Kontaktbereichsbeamte schon vor einem Jahr für die nunmehr abgeschlossene Strukturreform der Polizei ans Herz gelegt. „Wir brauchen eine personelle Hinterlegung und flächendeckende Einführung von Kontaktbereichsbeamten“, sagt der Berliner GdP- Landesvorsitzende Norbert Cioma. „Das bedeutet, dass diese Positionen zu einhundert Prozent als Stelle definiert sein müssen und unsere Kollegen nicht nur dann Kontaktbereichsdienst leisten können, wenn sie nicht gerade Wachen und Funkwagen besetzen müssen.“