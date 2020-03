OVG weist Klage gegen Erdgaspipeline ab

Berlin. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat eine Klage gegen die Erdgaspipeline Eugal auf Brandenburger Gebiet abgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss über die Europäische Gas-Anbindungsleitung sei nicht zu beanstanden, teilte das Gericht am Donnerstagabend mit. Es bestätigte damit einen Eilbeschluss vom Juli 2019.

Der Kläger, ein privater Grundstücksbesitzer, hatte geltend gemacht, dass die der Planfeststellung zugrundeliegende Umweltverträglichkeitsprüfung unvollständig gewesen sei. Das sah das Gericht nicht so. Erhebliche Umweltauswirkungen durch das Ablassen von Methan bei Instandhaltungsmaßnahmen seien nicht mehr zu verzeichnen, nachdem eine Treibhausgasminimierung in den Plänen ergänzt worden sei, teilte das Gericht mit. Zudem gingen die Umweltverträglichkeitsprüfung und der Planfeststellungsbeschluss in nicht zu beanstandender Weise davon aus, dass die unterirdische Erdgasleitung, eine Hochdruckleitung neuester Bauart, dem Stand der Technik entspreche und sicher sei.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. AZ: OVG 11 A7.18

Die Pipeline EUGAL soll von Lubmin bei Greifswald bis nach Sachsen und weiter nach Tschechien verlaufen. Mit ihr soll Gas des russischen Gazprom-Konzerns transportiert werden.