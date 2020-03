Fußball-Verband: Spielbetrieb ruht zunächst bis 22. März

Berlin. Zunächst bis zum 22. März wird es im Berliner Amateur- und Jugendfußball wegen der Coronavirus-Krise keine Spiele mehr geben. Das teilte der Berliner Fußball-Verband am Donnerstag mit. Die Regelung gelte ab sofort. Betroffen sind alle Meisterschaftsspiele, Pokalspiele, Freundschaftsspiele, Turniere, Spielfeste und Mini-Fußball-Turniere bei den Frauen, Männern, der Jugend und im Freizeitfußball.

"Die Gesundheit aller Mitgliederinnen und Mitglieder im Berliner Fußball-Verband steht an erster Stelle", erklärte BFV-Geschäftsführer Kevin Langner, der auch Leiter der Koordinierungsgruppe ist, die sich mit den Auswirkungen des Coronavirus auseinandersetzt. Über die Fortführung des Trainingsbetriebes entscheiden ausschließlich die Mitgliedsvereine in Eigenverantwortung, heißt es in der Erklärung des Verbandes vom Donnerstag.

Der Verband hofft, "dass der BFV mit der Generalabsage seinen Beitrag beim Unterbrechen der Ansteckungsketten leistet und wir möglichst bald wieder unbeschwert der Freude des Fußballs nachkommen können", sagte BFV-Präsident Bernd Schultz. "Leider ist das Coronavirus auch in den Vereinen angekommen und führt zu großer Verunsicherung bei unseren Mitgliedern", bemerkt Langner. Rechtzeitig vor dem 23. März soll eine Neubewertung der Lage veröffentlicht werden.