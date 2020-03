Rentner tot im Haus gefunden: Mordkommission ermittelt

Berlin. Ein toter Mann ist in einem Einfamilienhaus in Berlin-Lichtenrade gefunden worden. Seine Obduktion am Donnerstagmorgen habe ergeben, dass der 84-Jährige getötet worden ist, teilte eine Polizeisprecherin. Ein Verwandter hatte ihn demnach am Mittwochnachmittag in seinem Haus in der Pechsteinstraße entdeckt und die Beamten alarmiert. "Wie er den Mann vorgefunden hat, können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen", erklärte die Sprecherin. Eine Mordkommission ermittelt.

( dpa )