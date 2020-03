Gespräche über den Berlkönig laufen weiter

Berlin. Das Aus für das Berliner Sammeltaxi Berlkönig ist noch nicht beschlossene Sache. "Es laufen weiterhin Gespräche darüber, ob und wie der Berlkönig auch nach April durch Berlin fahren kann", teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. "Es ist selbstverständlich weiterhin unser Ziel, das Angebot nicht nur beizubehalten, sondern auszuweiten."

Beim Berlkönig lässt sich die Fahrt per App buchen, ein Computer berechnet die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste zusteigen können. Das Modellprojekt, bei dem die BVG und das Unternehmen Viavan,an dem Daimler zur Hälfte beteiligt ist, zusammenarbeiten, steht auf der Kippe: Denn es gibt keine politische Mehrheit für eine Bezuschussung mit 43 Millionen Euro jährlich aus Steuermitteln. So viel würde die von der BVG gewünschte Ausweitung auf das gesamte Berliner Stadtgebiet nach deren Berechnung kosten.

Der Vertrag der BVG mit Viavan läuft nur noch bis Ende April. Die "Berliner Zeitung" (Donnerstag) berichtete, Viavan überlege, den Betrieb für weitere Monate zu sichern. Die Senatsverwaltung für Verkehr kommentierte das Thema am Donnerstag nicht, Viavan war bis zum frühen Nachmittag nicht für eine Anfrage zu erreichen. Die Berliner FDP-Fraktion teilte mit, der Senat solle die Chance zu einer weiteren Finanzierung des Berlkönigs durch den Industriepartner ergreifen. "Dabei müssen die gewonnenen zusätzlichen Monate genutzt werden, das Konzept insbesondere für die Außenbezirke weiter zu entwickeln."