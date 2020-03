Bald Verbote zur Verlangsamung der Corona-Ausbreitung?

Potsdam. Brandenburg steht vor deutlichen Einschränkungen für das öffentliche Leben und für Rückkehrer aus Risikogebieten, um eine schnelle Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Neben einem Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen und einer Anmeldepflicht für Veranstaltungen mit über 100 Personen sei geplant, dass Rückkehrer aus Risikogebieten zwei Wochen in häusliche Quarantäne sollten, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in Potsdam. Die Rückkehrer dürften Krankenhäuser, Praxen, Kitas und Schulen nicht betreten - ausgenommen Patienten, die behandelt würden, und Ärzte, Schwestern und Pfleger. Inzwischen seien 27 Menschen in Brandenburg mit dem Virus infiziert.

Diese Regeln seien in Endabstimmung in der Landesregierung, dies sei nicht ganz einfach, sagte die Ministerin. An diesem Freitag sei eine Sondersitzung des Kabinetts geplant. Nonnemacher warnte davor, das öffentliche Leben komplett lahmzulegen: "Ich sehe im Moment ein bisschen die Gefahr, dass wir unseren Staat in die Handlungsunfähigkeit treiben, wenn wir jetzt jegliche Veranstaltung unterbinden", sagte sie.

Die Ministerin und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wiesen darauf hin, dass sich Bürger mit allgemeinen Fragen etwa ans Landesamt für Gesundheit (0331 868377) wenden könnten, aber nicht die Notrufnummern 110 und 112 blockieren sollten. Diese Nummern seien Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen vorbehalten. Akuten, aber nicht lebensbedrohlich erkrankten Patienten hilft die KV weiter (116117).