Fußball Hertha-Trainer appelliert an den Ehrgeiz seiner Mannschaft

Berlin. Trainer Alexander Nouri vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat vor der Auswärtsbegegnung bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an den Ehrgeiz seiner Mannschaft appelliert. Trotz der widrigen Umstände eines Geisterspiels dürfe keinesfalls der Eindruck eines Trainingsspiels entstehen. "Wir müssen Ernsthaftigkeit reinbringen und Professionalität walten lassen", sagte Nouri bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Das Duell mit den Hoffenheimern wird aufgrund der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer stattfinden, ebenso das Stadtderby eine Woche später im heimischen Olympiastadion gegen den 1. FC Union Berlin. "Unter den Umständen sind solche Spiele eine mentale Geschichte. Jeder Einzelne muss sich programmieren und auf die Gegebenheiten einstimmen", forderte der Hertha-Coach.

Verzichten müssen die Hauptstädter am Samstag auf den gesperrten Mittelfeldmann Vladimir Darida. "Vladi ist ein wichtiger Spieler für uns. Extrem laufstark und torgefährlich. Dennoch haben wir mehrere Optionen, das als Mannschaft zu kompensieren", betonte Nouri.

Auch Torwart Thomas Kraft und Neuzugang Matheus Cunha seien aktuell nicht hundertprozentig fit. "Thomas hat heute individuell trainiert. Wir müssen morgen abwarten und dann eine Entscheidung treffen", sagte Nouri. Bei Neuzugang Matheus Cunha sei er hingegen optimistisch. "Es gab eine unglückliche Szene im Training. Die erste Info war jetzt: es ist nicht so schlimm."