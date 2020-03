Krankheiten Fridays for Future sagen Freitagstermin ab

Berlin. Wegen der Coronakrise haben die Fridays For Future Berlin ihren geplanten Klimastreik am Freitag abgesagt. "Das Risiko ist einfach zu groß", sagte eine Sprecherin der Klimaschützer. Bis zum 24. April seien jeden Freitag Streiks geplant gewesen. Ob die Termine und der Großstreik am 24. April auch abgesagt werden, stehe noch nicht fest. Weiteres solle zum Wochenende bekanntgegeben werden.

Nicht nur der Streik in Berlin fällt aus - auch große Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen wurden abgesagt. Ihren Protest führen die Schüler online weiter - über Instagram rufen sie zum "#NetzstreikFürsKlima" auf.