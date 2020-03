Coronavirus in Berlin: Grundschule in Wilmersdorf nach Corona-Verdacht geschlossen

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wurde in Berlin eine weitere Schule geschlossen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, wurden die Schüler der Johann-Peter-Hebel-Grundschule in der Emser Straße in Wilmersdorf am Donnerstagvormittag nach Unterrichtsbeginn wieder nach Hause geschickt. Der Sprecher der Senatsschulverwaltung, Martin Klesmann, bestätigte die Schließung, konnte am Vormittag aber noch keine Details zu den Gründen nennen.

Schule in Wilmersdorf geschlossen: Vater positiv getestet

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde der Vater eines Schülers positiv auf den Coronavirus getestet. Eine Lehrerin stellte in der Schule bei dessen Kind demnach Erkältungssymptome fest. Die Schulleitung entschied daraufhin, offenbar in Absprache mit dem bezirklichen Gesundheitsamt, die Schule sofort zu schließen. Klesmann sagte, dass Schüler nun wegen einer möglichen Infektion getestet würden. Erst wenn die Ergebnisse vorlägen, werde über die Dauer der Schließung entschieden.

Ein Vater eines Schülers bestätigte der Berliner Morgenpost, dass das Sekretariat der Schulleitung alle Eltern informiert habe. Die Schließung betreffe alle Klassenstufen. „Ich weiß gar nicht, wie lange es dauern wird, bis die Schule wieder öffnet und was ich in der Zwischenzeit mit meinen Kindern machen soll“, sagte der Vater. Sorgen mache er sich nicht, weil seine Kinder und er selbst gesund seien. Die Familie habe auch keine älteren Angehörigen, an die das Virus bei einer möglichen Infektion weitergegeben werden könne.

