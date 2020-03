Basketball Euroleague-Basketballspiel Mailand gegen Piräus in Berlin

Barcelona. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Euroleague Basketball das Spiel zwischen AX Armani Exchange Mailand und Olympiakos Piräus nach Berlin vergeben. Somit treffen die beiden Teams in der 29. Runde der regulären Saison in der Berliner Mercedes-Benz Arena (20.45 Uhr) aufeinander. Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Liga verlegte zudem auch die weiteren Spiele mit italienischen Mannschaften in Städte außerhalb Italiens, erst einmal bis zum 11. April.