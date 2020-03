BVG: Wegen Coronavirus - Fahrgäste dürfen nur hinten in Bus einsteigen

Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe fährt am Potsdamer Platz vorbei.

Krankheiten Coronavirus: Fahrgäste dürfen nur hinten in Bus einsteigen

Berlin. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dürfen Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab Donnerstag in Bussen nur noch hinten einsteigen. Die BVG sperren die vordere Tür in den Bussen und möchten damit die Fahrerinnen, Fahrer und auch Gäste vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Fahrgäste sind gebeten, sich vorher am Automaten oder elektronisch ein Ticket zu kaufen.

Zwischen den ersten Sitzen und der Fahrerkabine werde in den Bussen zudem ein Flatterband als Absperrung gespannt, sagte ein BVG-Sprecher. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" über die Maßnahme berichtet.

Über die Bildschirme in den U-Bahnen möchten die BVG zudem Verhaltensempfehlungen für Fahrgäste verbreiten, wie Husten und Niesen in die Armbeuge.

