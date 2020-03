Notfälle Hauseinsturz in Hohen Neuendorf: Totesopfer identifiziert

Hohen Neuendorf. Nach dem Wohnhauseinsturz in Hohen Neuendorf (Oberhavel) ist nun die Identität der beiden Todesopfer geklärt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch handelt es sich um eine 74-Jährige Frau und den Obduktionsergebnissen nach um einen 38 Jahre alten Mann. Die Polizei hatte das Alter der Frau zunächst mit 60 Jahren angegeben. Bei dem Einsturz waren vier weitere Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Die Ermittlungen zur Ursache des Einsturzes dauern indes an. Kriminaltechniker hätten am Mittwoch mit der Untersuchung der Unglücksursache begonnen, wie eine Polizeisprecherin weiter mitteilte. Zuvor musste mit schwerem Gerät ein riesiger Schuttberg beiseite geschafft werden. Die Beamten wollten prüfen, ob sich im Keller des Hauses eine Explosion ereignet haben könnte. Mit Ergebnissen der Untersuchung wird in den nächsten Tagen gerechnet.

Das Wohnhaus im Landkreis Oberhavel war am Samstag eingestürzt. Die Mieter, die ihre Wohnungen verloren haben, kamen nach Angaben der Stadt zunächst bei Verwandten oder Bekannten unter. Jetzt werde neuer Wohnraum gesucht, Vermieter könnten sich melden.