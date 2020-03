Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verteidigt. Es gehe darum, "dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten", sagte Merkel in Berlin.

In Berlin steigt die Zahl der Infizierten mit Coronavirus auf 81. Verfolgen Sie die Entwicklungen im Newsblog.

Newsblog Coronavirus in Berlin - Immer mehr Veranstaltungen abgesagt

Das Coronavirus breitet sich in Berlin aus. Bislang sind 81 Infektionen mit dem neuartigen Erreger nachgewiesen.

breitet sich in Berlin aus. Bislang sind mit dem neuartigen Erreger nachgewiesen. Berlin reagiert auf das Coronavirus und hat alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum Ende der Osterferien (19. April) abgesagt. Auch große Kulturveranstaltungen in den staatlichen Berliner Opern, Theatern und Konzertsälen mit mehr als 500 Zuschauern sind betroffen.

Betroffene erhalten Informationen über den Umgang mit dem Coronavirus unter der Telefonnummer 030 90 28 28 28. Das ist die Hotline der Berliner Gesundheitsverwaltung.

Berliner Feuerwehr und Kassenärztliche Vereinigung haben für Coronavirus-Verdachtsfälle einen Fahrdienst eingerichtet. Informationen dazugibt es unter der Telefonnummer 116 117

Alle Informationen zum Coronavirus und CoVid-19 in Berlin erhalten Sie hier.

Berlin. Die Berliner Morgenpost informiert im Newsblog über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle überregionalen und internationalen Corona-News lesen Sie hier.

Unsere interaktive Karte zeigt, wie sich das Coronavirus in Deutschland und weltweit ausbreitet.

Mittwoch, 11. März 2020

15.52 Uhr: Fahrgäste dürfen nicht mehr vorne im Bus ein- oder aussteigen

Ab Donnerstag (12. März) sollen Fahrgäste zum Ein- und Aussteigen nur noch die hinteren Türen der BVG-Busse benutzen. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Fahrscheinverkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für die Fahrer als auch für alle Fahrgäste minimiert werden, teilte die BVG mit. Reisende müssen sich dann vorher eine Fahrkarte kaufen - entweder elektronisch oder an Automaten.

15.35 Uhr: Berlin-Derby zwischen Hertha und Union vor leeren Rängen

Hertha BSC und Union Berlin werden ihr Derby in der Fußball-Bundesliga als Geisterspiel vor leeren Rängen im Berliner Olympiastadion austragen. Wie Hertha am Mittwoch mitteilte, habe die Berliner Gesundheitsverwaltung und Innenverwaltung sich auf dringende Empfehlung der Amtsärzte darauf verständigt, Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmer bis zum Ende der Osterferien, die am 19. April enden, zu untersagen. „Die Entscheidung, ohne Zuschauer zu spielen, akzeptieren wir natürlich und halten sie auch für sinnvoll“, sagte Hertha-Geschäftsführer Sport Michael Preetz auf der Internetseite des Vereins.

Neben dem Derby wird damit auch das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Osterwochenende ohne Zuschauer stattfinden. „Das Thema wird uns in den nächsten Wochen noch begleiten und wenn wir damit einen Beitrag leisten können, um die Ausbreitung zu verlangsamen, dann steht eine solche Entscheidung nicht zur Diskussion“, sagte Preetz, „über alles Weitere werden wir mit den Kollegen der Vereine und der DFL Anfang nächster Woche sprechen.“

15:28 Uhr: Wir starten unser neues Coronavirus-Newsblog. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie in unserem vorherigen Newsblog

