Prozesse Verfahren um Untreue in Bundesanstalt eingestellt: Vergleich

Berlin. Ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter einer Bundesanstalt wegen gewerbsmäßiger Untreue ist mit einem Vergleich beendet worden. Der 56-Jährige verpflichtete sich am Mittwoch im Prozess vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten zur Zahlung von 50 000 Euro an seinen damaligen Arbeitgeber. Damit wurde das Verfahren gegen den inzwischen aus dem Beamtenverhältnis ausgeschiedenen Mann mit Zustimmung aller Beteiligten eingestellt.

Bereits im Vorfeld des Prozesses habe es umfassende Gespräche zwischen allen Verfahrensbeteiligten - darunter Vertreter der Bundesanstalt sowie des zuständigen Bundesministeriums - gegeben, erklärte der Vorsitzende Richter. Es hätten sich Unstimmigkeiten in der Anklage herausgestellt. So habe es sich bei fast der Hälfte der angeklagten Fälle nicht um Abhebungen vom Vereinskonto, sondern vom Privatkonto des 56-Jährigen gehandelt.

Dem Wissenschaftler war vorgeworfen worden, fast 140 000 Euro veruntreut zu haben. Die Anklage ging davon aus, dass der damalige Beamte zwischen Juli 2012 und Dezember 2016 vom Konto eines Vereins, für den er im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeiten aktiv war, in 67 Fällen unberechtigt Gelder für sich abgezweigt hätte - entweder durch Abhebungen am Geldautomaten oder durch Überweisungen auf sein Privatkonto. Zudem war ihm ein mutmaßlicher Betrug bei einer Auftragsabwicklung zur Last gelegt worden.