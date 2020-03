Alba Berlin mit eindeutiger Bilanz zu ZSKA Moskau

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin steht am Donnerstag in der Euroleague erneut vor einer sehr schwierigen Aufgabe. "Das ist ein Topteam. Das wird sicherlich keine leichtere Aufgabe als zuletzt", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann vor der Partie beim russischen Serienmeister ZSKA Moskau (18.00 Uhr/Magentasport), das nicht von einer Absage aufgrund des Coronavirus bedroht ist.

Der Titelverteidiger aus Russland ist aktuell Tabellenvierter und will unbedingt wieder ins Final Four, Alba hingegen ist Tabellensechzehnter, hat kaum noch Chancen auf einen Playoff-Platz. "Noch die Playoffs in der Euroleague zu erreichen, ist eher ein Traum", meinte deshalb auch Spielmacher Martin Hermannsson. So fahren die Berliner als absoluter Underdog nach Russland. "Über das Resultat machen wir uns nicht so große Gedanken, für uns geht es darum, uns weiter zu verbessern", sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Und die Bilanz ist auch eindeutig. In fünf Duellen mit ZSKA ging Alba bisher fünf Mal als Verlierer vom Feld. Das Hinspiel in eigener Halle Ende Oktober verloren die Berliner mit 66:82. Von vorneherein die Flinte ist Korn werfen wollen die Berliner aber nicht. "Wir können mit jedem Team mithalten. Auch da haben wir eine Chance", sagte Thiemann. Zuletzt kassierte sein Team drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. "Und jetzt wollen wir wieder auf die Gewinnerspur", so der Center weiter.

Wer dann alles dabei sein kann, ist noch offen. Thiemann und Spielmacher Peyton Siva konnten zuletzt wieder mitwirken. "Nach ihren langen Verletzungspausen ohne Training sind sie aber noch nicht wieder in guter Form. Ich hoffe, sie steigern sich jetzt sukzessive", sagte Aito. Der zuletzt erkrankte Forward Rokas Giedrairis stieg Dienstag wieder ins Teamtraining ein. Die angeschlagenen Makai Mason und Kenneth Ogbe konnten hingegen nur individuell trainieren.