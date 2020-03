Heimspiel: Viktoria 1889 setzt Zeichen gegen Rassismus

Ein Trikot von FC Voktoria 1889 hängt in einer Umkleidekabine.

Berlin. Fußball-Regionalligist FC Viktoria 1889 will ein Zeichen im Kampf gegen Rassismus setzen. Im Heimspiel der Nordost-Staffel gegen Germania Halberstadt am 21. März (13.30 Uhr) werden sowohl Spieler als auch das Trainerteam und alle Mitarbeiter zwei himmelblaue Streifen auf ihren Gesichtern tragen unter dem Motto: "Nein zu Rassismus! Unsere Hautfarbe ist himmelblau", wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Zudem wird die Mannschaft zu Spielbeginn mit einem 20 Meter langen Transparent mit der Aufschrift "Unsere Hautfarbe ist himmelblau" auflaufen. Bei Viktoria spielen insgesamt 66 Mannschaften mit Spielern aus 32 Nationen. Mit der Aktion wollen die Lichterfelder auch gegen "eine Verrohung der Gesellschaft" angehen, die in jüngster Vergangenheit zu spüren ist.

Zwei Euro von jedem verkauften Ticket werden dabei an die Amadeu Antonio-Stiftung gespendet. Der aus Angola stammende Vertragsarbeiter war eines der ersten bekannten Opfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung. Der 28-Jährige war im November 1990 in Eberswalde von Neonazis zusammengeschlagen worden und starb wenige Tage danach an den Folgen des Überfalls.

Angst, dass die Partie ohne Zuschauer ausgetragen werden wird, hat man bei Viktoria nicht. Selbst bei gut besuchten Spielen läge die Besucherzahl bei knapp unter 1000 Personen, teilte der Verein auf Anfrage mit.