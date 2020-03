Deutscher Kulturrat: Private Großveranstaltungen absagen

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, spricht in der Akademie der Künste.

Berlin. Nach der Schließung der großen Säle an staatlichen Theatern und Opernhäusern in Berlin zur Eindämmung des Coronavirus hat der Deutsche Kulturrat auch eine Absage privater Großveranstaltungen gefordert. Die Entscheidung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die staatlichen Bühnen zu schließen, sei richtig und verantwortungsvoll, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann im Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch. Er erwarte, dass Lederers Vorgaben früher oder später auch für private Veranstaltungen gelten werden. Dafür seien aber klare Regeln notwendig.

"Wenn wir das Virus in Schach halten wollen, dann kann es nicht nur sein, dass die öffentlich geförderten Einrichtungen geschlossen werden", sagte Zimmermann. "Natürlich wird sich der Virus nicht danach entscheiden, ob das eine öffentliche Einrichtung ist oder eine private." Wenn das Virus gefährlich sei, müsse man die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Außerdem fordere er einen Notfallfonds. Gerade freiberufliche Künstler seien jetzt auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Die großen Säle der Theater, Opernhäuser und Konzertsäle in Berlin bleiben von diesem Mittwoch bis zunächst 19. April, also bis nach den Osterferien, geschlossen. Für Veranstaltungen in kleineren Häusern und Sälen bis zu 500 Zuhörern liegt die Risikobewertung zunächst bei den jeweiligen Einrichtungen.