Jugendministerin informiert nach Vorwürfen über Kinderheim

Potsdam. Nachdem es im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gegen das Kinderheim "Neustart" in Jänschwalde (Spree-Neiße) gegeben hat, will das Jugendministerium in Brandenburg am Mittwoch (14.00 Uhr) Ergebnisse einer Prüfung vorlegen. Die Überprüfung des intensivpädagogischen Projektes durch die Heimaufsicht ist nach Angaben des Ministeriums abgeschlossen. Jugendministerin Britta Ernst (SPD) will den Bericht in Potsdam vorstellen und Konsequenzen für das Heim erläutern.

Im August 2019 kamen erste kritische Hinweise auf. Mehrere ehemalige Bewohner des Heims hatten von Isolation, abgeklebten Fenstern, Frageritualen und gewaltsamen Fixierungen berichtet. Zur Sicherung des Kindeswohls und um eine mögliche Gefährdungslage abzuwenden, hatte das Ministerium damals nach eigenen Angaben der Heimaufsicht Auflagen erteilt und bis zur abschließenden Prüfung einen sofortigen Aufnahmestopp verhängt.