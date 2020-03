Corona: Potsdam für einheitliche Regeln bei Veranstaltungen

Potsdam. Zum Umgang mit Großveranstaltungen angesichts der Verbreitung des neuartigen Coronavirus will die Stadt Potsdam eine landesweite Regelung für Brandenburg. "Uns ist es wichtig, dass nicht jede Stadt oder Kommune eigenständig entscheidet, sondern dass es landesweit einheitliche nachvollziehbare Vorgaben und Kriterien gibt, wonach wir den Veranstaltern empfehlen können, welche Veranstaltungen stattfinden können und welche abgesagt werden sollen", sagte die Sozial- und Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier am Dienstag. "Diesbezüglich befinden wir uns gerade in enger Abstimmung mit dem Land und den umliegenden Landkreisen."

Bis dahin sollte jede Veranstaltung individuell geprüft und nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts bewertet werden, hieß es weiter. Die Landeshauptstadt stehe mit den Veranstaltern in Kontakt und empfehle ihnen, anhand der Kriterien genau zu überlegen, ob es geboten sei, in der aktuellen Situation das Event stattfinden zu lassen. In Potsdam ist mit Stand Dienstag noch keinen positiv getesteter Corona-Fall bekannt, auch kein begründeter Verdachtsfall.