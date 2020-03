Keine Zuschauer beim Spiel der Hertha in Hoffenheim. Trainer Nouri fordert dessen ungeachtet absolute Konzentration. Es bleibe "noch immer ein Bundesligaspiel".

Fußball "Geisterspiel" in Hoffenheim: Boyota trainiert individuell

Berlin. Jetzt ist auch Hertha BSC von den Folgen des grassierenden Coronavirus betroffen. Beim kommenden Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werden keine Zuschauer zugelassen, wie Hoffenheim am Dienstag mitteilte. "Die Gesundheit der Zuschauer ist das höchste Gut, daran haben sich alle Gespräche und Entscheidungen der vergangenen Stunden bemessen", sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel.

Die Entscheidung sei nach intensivem Austausch mit den zuständigen Bundes-, Landes- und Regional-Behörden gefallen. Auch ohne Zuschauer fordert Hertha-Trainer Alexander Nouri absolute Konzentration. Es bleibe "noch immer ein Bundesligaspiel, welches wir mit Seriosität und Ernsthaftigkeit angehen. Jedem von uns ist bewusst, dass wir da auch das Spiel gewinnen wollen. Und mit dieser Einstellung fahren wir da auch hin", sagte der Deutsch-Iraner.

Ob Dedryck Boyata in Sinsheim wieder die Rolle des Abwehrchefs übernehmen kann, ließ der 40 Jahre alte Fußball-Trainer offen. Der belgische Nationalspieler trainierte wie Peter Pekarik am Dienstag individuell. Nouri will bei dem 29-Jährigen den Fortschritt von Tag zu Tag beobachten und dann wieder ins Mannschaftstraining einbauen.

Dass Boyata benötigt werde, zeigen die zahlreichen Gegentore, die Hertha vor allem in der Frühphase kassiert. Beim 2:2 gegen Bremen lagen die Berliner nach sechs Minuten mit 0:2 im Rückstand, beim 3:3 in Düsseldorf benötigte der Gastgeber neun Minuten für zwei Treffer. "Wir versuchen, die Spieler zu sensibilisieren, wie sie die einzelnen Sequenzen besser lösen können", sagt Nouri, "im Endeffekt müssen wir das Thema als Mannschaft gemeinsam angehen."