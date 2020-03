"Infektionsgefahr! Zutritt nur für Berechtigte" steht an einer Tür.

Krankheiten Bisher 58 Coronavirus-Infektionen in Berlin nachgewiesen

Berlin. Das neue Coronavirus ist in Berlin bei weiteren Menschen nachgewiesen worden. Die Zahl der bestätigten Fälle sei auf 58 gestiegen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mit. Am Montag war noch von 48 Infizierten die Rede gewesen. "Die Kontaktpersonen werden derzeit im Rahmen der Containment-Strategie (Anm.: Eindämmung) ermittelt, kontaktiert und isoliert", hieß es.

Vier Menschen würden im Krankenhaus behandelt, 54 seien zu Hause isoliert. Die meisten Fälle werden laut der Behörde in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg verzeichnet. Inwieweit die Angebote der neuen Testzentren an mehreren Kliniken zum Anstieg der Zahlen beitragen, wurde bisher nicht mitgeteilt.