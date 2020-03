Landtag Koalition will Wirtschaftsansiedlungen und Regionen stärken

Potsdam. Die Kenia-Koalition will mit dem Milliardenkredit für Zukunftsinvestitionen Wirtschaftsansiedlungen wie etwa Tesla unterstützen, Nahverkehr und Straßen ausbauen und die Regionen stärken. Die drei Fraktionen im Landtag von SPD, CDU und Grünen einigten sich auf Vorschläge für die Landesregierung. "Er bringt Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und Innovationskraft unter ein Dach", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn mit Blick auf den Zukunftsfonds am Dienstag in Potsdam.

Ein Ziel ist nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Redmann auch, mehr Einwohner nach Brandenburg zu locken. Grünen-Fraktionschefin Petra Budke wies darauf hin, dass der Klimaschutz vor Ort mit Projekten vorangebracht werden soll.

Die Kommunen sollen mit einem Investitionsprogramm unterstützt werden - zum Beispiel für Kindergärten, Schulen, Feuerwehren. Das bisherige kommunale Investitionsprogramm (KIP) soll nicht mehr wie bisher weitergeführt werden, aber teils erhalten bleiben - etwa die Förderung von Bildung und Sport.

Linksfraktionschef Sebastian Walter warnte davor, das bisherige Programm zu beenden. "Das ist eine Katastrophe für die Kommunen im Land", sagte Walter. Ein Teil des Zukunftsfonds, der mit einem Kredit von einer Milliarde Euro im vergangenen Jahr beschlossen wurde, wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes für dieses Jahr bereits auf den Weg gebracht.