Michael Müller vorerst gegen Verbot von Großveranstaltungen

Coronavirus und Grippe im Vergleich: So unterscheiden sich die beiden Viruskrankheiten.

Berlin. Die Bundesländer wollen am Donnerstag im Rahmen Ministerpräsidentenkonferenz verabreden, wie sie mit dem Coronavirus umgehen und welche Veranstaltungen gegebenenfalls abgesagt werden sollen. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD am Dienstag nach der Senatssitzung. „Es darf keinen Flickenteppich geben“, so Müller: „Zwischen dem Bund und den Bundesländern muss es eine Verabredung geben.“

Die Landesregierung beriet sich am Dienstag anderthalb Stunden lang mit Charité-Experten über die Lage. Dabei waren der Chef der Universitätsklinik Hejo Kroemer, der ärztliche Direktor Ulrich Frei und der Virologe Christian Drosten. „Wir wollten Informationen aus erster Hand“, sagte Müller. Zwangsmaßnahmen habe man nicht beschlossen.

„Kein Grund zur Panik“

Auch die Experten hätten zugestanden, dass Berlin vor allem in seinen Kliniken der Charité und von Vivantes „sehr gut aufgestellt“ sei. Sie hätten aber viele Dinge zu beschaffen. Der Finanzsenator werde am Mittwoch im Hauptausschuss außerplanmäßige Ausgaben über 25 Millionen Euro beantragen, um Schutzmasken, Beatmungsgeräte und Schutzkleidung zu kaufen. Die Fraktionschefs hätten bereits Zustimmung signalisiert.

Insgesamt gebe es „keinen Grund zur Panik in unserer Stadt, aber auch keinen Grund für Sorglosigkeit“, sagte der Regierende Bürgermeister. Jeder müsse sich selbst prüfen, welches Risiko man eingehe. „Wir werden noch Infektionsfälle in ganz anderen Größenordnungen erleben“, prophezeite der Sozialdemokrat.

Gesundheitsschutz soll im Vordergrund stehen

Dennoch lasse es sich „nicht pauschal sagen, jeder sollte jeder Veranstaltung fern bleiben“. Vielleicht sei es angemessen, ein Museum offen zu lassen, ein Rockkonzert sei womöglich anders zu bewerten. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlene Zahl von 1000 Besuchern, ab der eine Veranstaltung abgesagt werden solle, sei „eine Richtgröße“. Aber jeder Einzelfall müsse einzeln bewertet werden. „Nächste Woche kann eine andere Situation sein“; sagte Müller.

Vor allem müsse man sich auf den Schutz der Risikogruppen konzentrieren, sagte Müller nach dem Rat der Fachleute. Das seien ältere Erwachsene und Menschen mit Vorerkrankungen. Deshalb sei es auch kontraproduktiv, pauschal die Schulen zu schließen. Die Familien hätten dann keine Kinderbetreuung. „Es macht keinen Sinn, eine Schule zu schließen und die Kinder zu Oma und Opa zu schicken. Oma und Opa sind die Risikogruppe“, sagte Müller. Alten- und Pflegeheime sollten darüber nachdenken, Veranstaltungen abzusagen. Man werde auch darüber zu diskutieren haben, wie mit Berliner Kulturinstitutionen umgegangen werden soll. Um ein Berlinweit einheitliches handeln der Gesundheitsämter zu sichern, habe man einen neuen wöchentlichen Koordinationstermin mit den Amtsärzten und den Senatsverwaltungen eingeführt.

Müller machte aber die Prioritäten deutlich: „Der Gesundheitsschutz steht im Vordergrund, nicht wirtschaftliche oder finanzielle Interessen."

