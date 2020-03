Autofahrer klemmt Seniorin nach Streit mit Busfahrer ein

Berlin. Halten auf der Busspur kann teuer werden und auch gefährlich sein: Eine unbeteiligte Seniorin ist bei einem Streit zwischen einem Busfahrer und zwei Autofahrern in Berlin-Tempelhof eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer soll die 84-Jährige mit seinem Wagen gegen den Linienbus gedrückt haben, als diese die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor soll der 44-jährige Busfahrer bei dem Streit am Montagmittag eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen haben. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Zu dem Streit war es gekommen, weil zwei Autofahrer auf der Busspur gehalten hatten.

( dpa )