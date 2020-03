Autofahrer rast auf Flucht vor der Polizei durch Neukölln

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Berlin. Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei durch Neukölln gerast und nach einem Unfall mit zwei weiteren Autoinsassen unerkannt zu Fuß entkommen. Fußgänger rannten und sprangen von der Straße, um nicht überfahren zu werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Polizisten wollten den Fahrer zuvor überprüfen, woraufhin er am Montagabend Gas gab. Er verlor die Kontrolle über das Auto und riss zwei Poller aus dem Boden. Die Polizei fand in dem zurückgelassenen Wagen teure Kleidung, es besteht der Verdacht des Warenkreditbetrugs. Die Nummernschilder des nicht zugelassenen Auto waren gestohlen.