Fler - Richter hebt Haftbefehl gegen Berliner Rapper auf

Am Dienstagvormittag wurde Fler verhaftet. Er soll ein RTL-Team angegriffen haben. Der Richter hatte Zweifel am dringenden Tatverdacht.

Berlin. Der Berliner Rapper Fler, der am Dienstagvormittag in Zehlendorf verhaftet wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Nachmittag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Der Ermittlungsrichter sei der Bewertung der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt und habe den Haftbefehl wieder aufgehoben, hieß es. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die Einlegung einer Beschwerde.

Im Termin zur Verkündung des Haftbefehls ist der Ermittlungsrichter der Bewertung der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt und hat den HB wegen Zweifeln am dringenden Tatverdacht aufgehoben. Der Beschuldigte ist entlassen. Die Staatsanwaltschaft prüft die Einlegung einer Beschwerde. https://t.co/HUX8KdNNh8 — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 10, 2020

Am Vormittag war es in Zehlendorf zu Durchsuchungen gekommen. Laut Informationen von vor Ort verließen die Ermittler die Wohnung von Fler gegen 12.20 Uhr und fuhren in Zivilfahrzeugen davon.

Grund für Verhaftung war Angriff auf RTL-Kamerateam am Kudamm

Der in Berlin geborene Rapper Fler bei einem Auftritt.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Der Rapper, bürgerlich Patrick Losensky, hatte am 2. März 2020 vor der Louis-Vuitton-Filiale am Kurfürstendamm ein Kamerateam des Fernsehsenders RTL angegriffen. Laut Polizei soll der 37-Jährige zudem Teile der Kamera gestohlen haben und in seinem Auto geflüchtet sein. Fler selbst hatte den Angriff kurz darauf in einem Instagram-Post eingeräumt. Er habe mehrmals gebeten, ihn nicht zu filmen. Fler schrieb: "Als ich die Kamera runter geschlagen habe, griffen mich beide an. Der 1. Vogel musste nur ins Krankenhaus wegen nem Cut."

Zum genauen Ablauf der Attacke gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Laut Polizei soll der Rapper unmittelbar nach der ersten Interviewfrage der Reporterin versucht haben, die Kamera wegzuschlagen und dem Kameramann ins Gesicht zu schlagen.

Fler hingegen warf dem Fernsehteam die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte vor und schrieb, er habe das Team mehrmals aufgefordert, das Filmen zu unterlassen. Der Kameramann erlitt bei dem Vorfall Verletzungen am Kopf und am Bein und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

RTL hatte berichtet, nach wenigen Worten und ohne Vorwarnung habe Fler gegen die Kamera geschlagen und dann dem Kameramann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe eine Platzwunde am Auge erlitten.

Vor dem gewaltsamen Streit am Kudamm hatte sich Fler einen Streit auf seinen Social-Media-Kanälen mit dem Comedian Shahak Shapira geliefert. Auslöser war Flers verbale Attacken auf eine Feministin, die im Rahmen der Kampagne #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes auf frauenfeindliche Hassbotschaften in Raptexten vorgeht. Laut RTL wollte das Kamerateam dem Rapper Fragen zu diesem Vorfall stellen.