Fler zählt zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland.

Die Berliner Polizei hat am Dienstagvormittag den Rapper Fler in Zehlendorf verhaftet.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Dienstagvormittag den Rapper Fler in Zehlendorf verhaftet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Vormittag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

Berliner Polizeibeamte haben heute früh gegen 10.00 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in Zehlendorf den #Rapper #Fler verhaftet. Grundlage ist ein #Haftbefehl wegen Raubes u. Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020. HB-Verkündung erfolgt heute. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 10, 2020

"Grundlage ist ein Haftbefehl wegen Raubes u. Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020", heißt es in dem Tweet. Der Haftbefehl werde noch am Dienstag verkündet, so die Staatsanwaltschaft. Begleitende Durchsuchungsmaßnahmen würden andauern.

Mehr in Kürze