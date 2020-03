Wegen Corona: Auswärtiges Amt sagt Girl’s Day ab

Am 26. März hätten die Mädchen Einblick in die Arbeit des Ministeriums erhalten. Das fällt nun aus - wegen des Coronavirus.

Die Jugendlichen hatten sich schon gefreut. Ein Tag im Auswärtigen Amt: Da sollten sie am 26. März über Aufgaben des Ministeriums erfahren, die Arbeitsbereiche besichtigen, Aktivitäten in den technischen Bereichen des Hauses kennen lernen. Denn am Girl’s Day haben weibliche Kinder und Jugendliche bundesweit Gelegenheit in Berufe hineinzuschauen, die bis vor kurzem oder immer noch Männerdomänen waren oder sind.

Girls Day Webseite bietet alternative Veranstaltungen

Doch nun entfällt die Einladung ins Gebäue am Werderschen Markt in Mitte. Dienstagvormittag erhielten die angemeldeten Mädchen eine entsprechende Mail: „Der Veranstalter hat sich wegen des Corona-Virus aus Vorsichtsgründen zur Absage des Angebots entschlossen.“ den Jugendlichen wurde empfohlen, sich unter www.girls-day.de ein neues Angebot auszusuchen. Ein Gros der interessanten Angebote ist allerdings kurz vor dem Tag vergeben.