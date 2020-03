Coronavirus Diese Großveranstaltungen stehen in Berlin an

Berlin. Angesichts einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus berät der Berliner Senat derzeit, wie mit anstehenden Großveranstaltungen umgegangen werden soll. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Für den 21. März ist das Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin angesetzt, am 5. April soll der Halbmarathon mit 37.000 Teilnehmern aus aller Welt stattfinden.

In einem Newsblog informieren wir laufend über alle neuen Informationen bezüglich des Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle überregionalen und internationalen Coronavirus-News lesen Sie hier.

Erste Entscheidungen für Fußballspiele ohne Publikum wurden bereits getroffen. So wird die Champions-League-Partie Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund an diesem Mittwoch vor leeren Rängen ausgetragen. Die Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag findet dagegen in einem vollen Stadion statt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellt sich wegen der Coronavirus-Ausbreitung aber bereits am kommenden Wochenende auf Geisterspiele in der Bundesliga ein.

Coronavirus: Senat bislang gegen Verbot von Sportveranstaltungen

Der Berliner Senat spricht sich bislang nicht für ein Verbot von Sportveranstaltungen oder für Geisterspiele aus. „Jeder Veranstalter muss eine Risikoabwägung vornehmen“, sagte Kalayci, „und danach eine Entscheidung treffen.“

Anders als in anderen Ländern können Großveranstaltungen in Deutschland nicht zentral abgesagt werden. Dafür sind die einzelnen Gesundheitsämter zuständig. Kalayci riet besonders gefährdeten Personengruppen wie alten Menschen oder chronisch Kranken, sich genau zu überlegen, ob sie Massenveranstaltungen besuchen. In jedem Fall strebt der Senat eine bundeseinheitliche Lösung an.

Welche Großveranstaltungen stehen in den kommenden Wochen in Berlin an? Eine Auswahl der wichtigsten Events in Berlin:

14. März 2020: Fußball: Union Berlin gegen Bayern München im Stadion An der Alten Försterei

14. März 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Braunschweig in der Mercedes-Benz Arena

17. März 2020: Eishockey: Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG (Spiel 1) in der Mercedes-Benz Arena

19. März 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Panathinaikos Athen

21. März 2020: Fußball: Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin im Olympiastadion

21. März 2020: Konzert: Roland Kaiser in der Mercedes-Benz Arena

22. März 2020: Eishockey: Eisbären gegen die Düsseldorfer EG (Spiel 3) in der Mercedes-Benz Arena

25. März 2020: Konzert: Ateez in der Mercedes-Benz Arena

26. März 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Valencia Basket in der Mercedes-Benz Arena

27. März 2020: Berliner Frühlingsfest, Zentraler Festplatz (bis 19. April 2020)

2. April 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Asvel Villeurbanne in der Mercedes-Benz Arena

3. April 2020: Fest: Britzer Baumblüte (bis 19. April)

4. April 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Ludwigsburg in der Mercedes-Benz Arena

4. April 2020: Fußball: Union Berlin gegen den Mainz im Stadion An der Alten Försterei

5. April 2020: Konzert: Premiere von Così fan tutte in der Staatsoper Unter den Linden

5. April 2020: Berliner Halbmarathon mit 37.000 Teilnehmern aus aller Welt

10. April 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Khimki Moskau in der Mercedes-Benz Arena

11. April 2020: Fußball: Hertha BSC gegen den FC Augsburg im Olympiastadion

14. April 2020: Basketball: Alba Berlin gegen die Hamburg Towers in der Mercedes-Benz Arena

16. April 2020: Konzert: Santiano MTV Unplugged Tour in der Mercedes-Benz Arena

17. April 2020: Messe: Gamesweekberlin in der Kulturbrauerei (bis 25. April)

18. April 2020: Publikumsmesse: Velo Berlin am ehemaligen Flughafen Tempelhof (bis 19. 4.)

18. April 2020: Record Store Day in diversen Berliner Plattenläden.

18. April 2020: Konzert: Böhse Onkelz in der Mercedes-Benz Arena

18. April 2020: Fußball: Union Berlin gegen Schalke 04 im Stadion An der Alten Försterei

20. April 2020: Konzert: Bon Iver in der Mercedes-Benz Arena

23. April 2020: Darts: 2020 Unibet Premier League Darts in der Mercedes-Benz Arena

24. April 2020: Verleihung: Deutscher Filmpreis im Palais am Funkturm.

24. April 2020: Show: Ehrlich Brothers in der Mercedes-Benz Arena

25. April 2020: Show: Ehrlich Brothers in der Mercedes-Benz Arena

25. April 2020: Fußball: Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt im Olympiastadion

26. April 2020: Alba Berlin gegen s.Oliver Würzburg in der Mercedes-Benz Arena

29. April 2020: Konzert: Harry Styles in der Mercedes-Benz Arena

1. Mai 2020: Myfest in Kreuzberg.

1. Mai 2020: Konzert: Pet Shop Boys in der Mercedes-Benz Arena

1. Mai 2020: Berliner Theatertreffen im Haus der Berliner Festspiele (bis 17. Mai)

2. Mai 2020: Basketball: Alba Berlin gegen Bayern München in der Mercedes-Benz Arena

2. Mai 2020: Fußball: Union Berlin gegen Paderborn im Stadion An der Alten Försterei

6. Mai 2020: Konferenz: re:publica in der Station Berlin (bis 8. 5.)

7. Mai 2020: Konzert: "Sieben Kontinente, Ein Planet" in der Mercedes-Benz Arena

9. Mai 2020: Fußball: Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen im Olympiastadion

9. Mai 2020: Konzert: Das große Schlagerfest XXL in der Mercedes-Benz Arena

13. Mai 2020: Messe: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung am Flughafen Schönefeld (bis 17. 5.)

15. Mai 2020: Konzert: Capital Bra & Samra in der Mercedes-Benz Arena

16. Mai 2020: Fußball: Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf im Stadion An der Alten Försterei

16. Mai 2020: Comedy: Felix Loberecht in der Mercedes-Benz Arena

16. Mai 2020: Berliner Frauenlauf durch den südlichen Tiergarten

Alle aktuellen Informationen zum Coronavirus (Covid-19), Hintergründe zu Symptomen und Übertragungen, Wissenswertes bei Reisen und Auswirkungen auf die Wirtschaft finden Sie auch auf unserer Themenseite.