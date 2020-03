Ehrenbürgerporträt für Überlebende des Holocaust enthüllt

Anlässlich der feierlichen Enthüllung steht die deutsche Holocaust-Überlebende Margot Friedländer am Montagvormittag vor ihrem Ehrenbürgerporträt im Berliner Abgeordnetenhaus. Bereits 2018 wurde die mittlerweile 98-Jährige Berlinerin mit der Ehrenbürgerwürde der Hauptstadt geehrt. Das Gemälde von Stephanie von Dallwitz soll die Ehrenbürgergalerie im Abgeordnetenhaus ergänzen.

Margot Friedländer wurde im Jahr 1921 in Berlin geboren. Als Tochter einer jüdisch-stämmigen Familie, war ihr Leben stets von den Folgen des Antisemitismus gezeichnet. 1942, im Alter von 21 Jahren, musste Friedländer aufgrund der Judenverfolgung für insgesamt 15 Monate in den Untergrund abtauchen. Im April 1944 wurde sie dann von der Gestapo verhaftet und kurze Zeit später ins Konzentrationslager nach Theresienstadt deportiert. Ihre Mutter, ihr Bruder sowie die meisten Verwandten und Freunde wurden in KZs ermordet.

Nach dem Krieg wanderte Friedländer in die USA aus. Nach mehr als 60 Jahren im Exil verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt 2010 wieder zurück nach Berlin. Sie wollte den Menschen ihre Geschichte erzählen und besuchte deshalb mehrmals die Woche Schulen und andere Einrichtungen, wo sie über ihr Leben berichtete und aus ihren Memoiren vorlas. 2008 erschien ihre Autobiografie mit dem Titel „Versuche, dein Leben zu machen“ – damit zitiert sie den letzten Rat ihrer Mutter.