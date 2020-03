Basdorf/Wandlitz. Blutspuren im Treppenhaus haben die Polizei am Montag zu einem Toten in einer Wohnung im Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Barnim) geführt. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen Mittag telefonisch über die Spuren informiert. Demnach ließen der Tatort und die Leiche auf ein Tötungsdelikt schließen. Bislang sei der Mann noch nicht identifiziert. Die Kriminalpolizei ermittle am Tatort und im Umfeld. Auch ein Spürhund sei im Einsatz.

( dpa )