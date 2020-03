Das sind Berlins beliebteste weiterführende Schulen

Weiterführende Berliner Schulen verzeichnen ein Plus an Anmeldungen von Schülern im Vergleich zum Vorjahr.

Berlin. In Berlin konnten Eltern ihre Kinder vom 17. Bis 26. Februar an den weiterführenden Schulen für die siebten Klassen anmelden. Insgesamt haben sich 25.173 Schüler für die öffentlichen Berliner Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen (ISS) registriert, 26.282 Plätze gab es – ein Plus von 1109 Plätzen im Vergleich zum Vorjahr. Das gab die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in einer Pressemitteilung bekannt.

Anmeldungen 2020 vs. 2019

• Integrierte Sekundarschule (ISS): 57,6 Prozent (2018: 57,9 Prozent)

• Gymnasium: 42,4 Prozent (2018: 42,1 Prozent)

An den Standorten der sogenannten übernachgefragten Gymnasien überstieg die Nachfrage die Anzahl der Plätze um insgesamt 26,3 Prozent, an den übernachgefragten ISS um 50,9 Prozent.

Die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres (SPD), teilte mit: "Für die künftigen Berliner Siebtklässlerinnen und Siebtklässler stehen deutlich mehr Schulplätze als im Vorjahr bereit. Insgesamt zeigt sich, dass unsere Berliner Schulbauoffensive wirkt. Wir konnten die Anzahl der Schulplätze in der Jahrgangsstufe 7 an den weiterführenden Schulen um weitere 1.267 Plätze erhöhen. Ich bin mir dennoch bewusst, dass die Anmeldephase für viele Eltern und ihre Kinder recht aufreibend ist. Mir ist klar, dass wir bei der Schaffung von Schulplätzen auch in Zukunft nicht nachlassen dürfen.“

Es gibt noch freie Plätze

• Integrierte Sekundarschulen: 15.188 Plätze, 14.506 Anmeldungen

• Gymnasien: 11.094 Plätze, 10.667 Anmeldungen

Die zehn übernachgefragtesten Integrierten Sekundarschulen

1. Max-Beckmann-Schule

2. Martin-Buber-Oberschule

3. Car-Zeiss-Schule

4. Sophie-Scholl-Schule

5. Bettina-von-Arnim-Schule

6. Gutenberg-Schule

7. Wilma-Rudolph-Schule

8. Ellen-Key-Schule

9. Alexander-Puschkin-Schule

10. Heinz-Brandt-Schule

Die zehn übernachgefragtesten Gymnasien

1. Carl-von-.Ossietzky-Gymnasium

2. Fichtenberg-Oberschule

3. Barnim-Gymnasium

4. Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

5. Friedrich-Engels-Gymnasium

6. Paul-Natorp-Gymnasium

7. Rosa-Luxemburg-Gymnasium

8. Hannah-Arendt-Gymnasium

9. Käthe-Kollwitz-Gymnasium

10. Robert-Blum-Gymnasium