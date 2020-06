Corona in Berlin: Wichtige Informationen im Überblick

In Berlin werden ab Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Auf Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wird ein Bußgeld zukommen.

Tests, Verbote, Regeln, Bußgelder, Verkehr: Wichtige Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Corona-Übersicht Coronavirus in Berlin - Hier finden Sie alle Informationen

Lockerungen, Regeln, Maskenpflicht: Was ist in Berlin erlaubt, was bleibt verboten? Eine Übersicht zeigt die aktuellen Corona-Bestimmungen in Berlin.

Was ist in Berlin erlaubt, was bleibt verboten? Eine Übersicht zeigt die aktuellen Corona-Bestimmungen in Berlin. Aktuelle Zahlen auf einen Blick: Infektionen, Todesfälle, Verteilung der Corona-Fälle in Berlins Bezirken, die Auslastung der Berliner Krankenhäuser: Grafiken und Diagramme zur Pandemie finden Sie unten.

Infektionen, Todesfälle, Verteilung der Corona-Fälle in Berlins Bezirken, die Auslastung der Berliner Krankenhäuser: Grafiken und Diagramme zur Pandemie finden Sie unten. In Berlin gibt es mehrere Untersuchungsstellen für Corona-Abklärungsfälle. Ein Liste mit Adressen, Öffnungszeiten und wichtigen Hinweisen finden Sie unten.

Berlin. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus in Berlin und Brandenburg infiziert haben, steigt derzeit nur noch gering an, während die Mehrheit der Infizierten längst wieder gesund ist. Dennoch bleibt die Gefahr einer Ansteckung, und viele Bereiche des Alltags in Berlin sind sichtbar betroffen von der Pandemie.

Wie sollte man sich verhalten, wenn man selbst Symptome wie Husten oder Fieber hat? Welche Regeln gelten in Berlin? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf das Alltagsleben?

An dieser Stelle fassen wir Informationen zusammen, die für Menschen in Berlin und Brandenburg rund um das Coronavirus und Covid-19 relevant sind.

In einem Newsblog informieren wir laufend über alle Entwicklung zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle überregionalen und internationalen Coronavirus-News lesen Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus in Berlin - Informationen im Überblick:

Coronavirus-Infektionen in Berlin, Deutschland und der Welt

Sehen Sie auf unserer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in den Berliner Bezirken, in Deutschland, in Europa und weltweit ausbreitet. Die Karte zeigt die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle, die Zahl der Genesenen und die Zahl der Todesfälle.

Außerdem können Sie sich die zeitliche Entwicklung der Verbreitung, die Zahl der Neuinfektionen im Sieben-Tages-Vergleich und die Verdopplungsrate anschauen. Die Daten dieser Darstellungen stammen von der Johns Hopkins University und Meldungen der deutschen Behörden (Robert-Koch-Institut sowie Kreis- und Landesgesundheitsämter).

Corona-Fälle in Berlin: Tägliche Neuinfektionen in der Übersicht

Die Zahl der Corona-Infektionen in Berlin ist in den März-Wochen zunächst stetig gestiegen. Aktuell steigen die Zahlen nur noch leicht, eine Trend-Umkehr bei den Neuinfektionen erscheint immer deutlicher. In dieser Grafik können Sie den aktuellen Corona-Zahlen auf Basis der Meldungen durch das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) nachvollziehen.

Corona in Berlin: Genesen, intensiv-medizinisch behandelt, gestorben

Wie viele Berliner sind nach einer Coronavirus-Infektion genesen? Wie viele Personen werden häuslich behandelt? Wie viele Patienten werden im Krankenhaus behandelt? Wie viele Personen müssen intensiv-medizinisch betreut werden? Und wie viele Berliner sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben? Diese Grafik gibt Aufschluss.

Corona in Berlin: Die Entwicklung der Todesfälle

Wie verändert sich die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Unser Diagram zeigt den Verlauf.

Corona-Krise: Wo Intensivbetten knapp sind

Deutschlands Intensivstationen rüsten sich für mehr Covid-19-Patienten. Von ihrer Auslastung hängt ab, ob Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. Die Karte zeigt, welche Kliniken erste Betten-Engpässe melden und wo sie bereits komplett ausgelastet sind.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

So funktioniert Berlins Corona-Ampel

Grafik vergrößern

Um die Erfolge und Misserfolge bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Berlin besser zu messen, hat der Senat ein Ampelsystem anhand von drei Indikatoren eingeführt. Stehen zwei Indikatoren auf gelb, muss die Gesundheitssenatorin Gegenmaßnahmen einleiten. Bei zwei roten Lichtern wird der Senat neue Beschlüsse fassen.

Bei den Indikatoren handelt es sich um die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Der zweite Faktor ist die Zahl der Neuinfektionen. Dritter Punkt sind die Kapazitäten der Betten auf den Intensivstationen.

Alle Details zur Corona-Ampel in Berlin lesen Sie hier.

Wo befinden sich Coronavirus-Untersuchungsstellen in Berlin?

Szene vor einer Coronavirus-Untersuchungsstelle in Berlin.

Foto: Tobias Schwarz / AFP

In Berlin sind mehrere Untersuchungsstellen für das Coronavirus eingerichtet worden. Diese Abklärungsstellen sind räumlich getrennt vom normalen Klinikbetrieb. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte allerdings zunächst die Coronavirus-Hotline der Berliner Senatsverwaltung (030 - 90 28 28 28) oder den eigenen Hausarzt anrufen.

Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Coronavirus-Tests werden nur in begründeten Verdachtsfällen vorgenommen. Ob eine Diagnostik sinnvoll ist, entscheiden Mediziner nach einem Beratungsgespräch. Der Hals- und Rachenabstrich für einen Test kann dann sofort dort gemacht werden.

Alle Informationen über die Coronavirus-Untersuchungsstellen in Berlin und Verhaltensregeln im Corona-Verdachtsfall lesen Sie auch hier.

Corona in Berlin: Hier können Sie sich untersuchen lassen

▶ Wedding: Charité Campus Virchow-Klinikum

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin. Interne Adresse: Mittelallee 1

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8-13 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer Videosprechstunde. Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin.

▶ Prenzlauer Berg: Vivantes Prenzlauer Berg

Zugang über Diesterwegstrasse, 10405 Berlin Prenzlauer Berg

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

▶ Tempelhof: Vivantes Wenckebach-Klinikum

Zugang über Albrechtstraße, 12099 Berlin

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

▶ Lichtenberg: Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH)

Herzbergstraße 79, 10365 Berlin

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr

▶ Köpenick: DRK Kliniken Berlin Köpenick

Der separate Eingang zur Abklärungsstelle ist nur über die Salvador-Allende-Straße zugänglich. Dieser befindet sich rechts, ca. 50 Meter entfernt vom Eingang des Ärztehauses der DRK Kliniken Berlin Köpenick. Salvador-Allende-Straße 2-8, Haus 5.3, 12559 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12.00 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aktuell maximal 50 Tests pro Tag durchführen können.

Drive-in-Tests in Berlin: Festplatz in Wedding und am Estrel-Hotel in Neukölln

▶ Festplatz in Wedding: Zentraler Festplatz, Kurt-Schumacher-Damm 207, 13405 Berlin

Das Angebot richtet sich an Kontaktpersonen zweiten Grades und Reiserückkehrende mit Symptomen sowie an Pflege- und medizinisches Personal auch ohne Symptome. Wer sich testen lassen möchte, muss sich telefonisch beim Gesundheitsamt Mitte unter 9018-45271 anmelden und bekommt dann ein individuelles Zeitfenster mitgeteilt.

▶ Estrel-Hotel in Neukölln: Taxistand am Estrel-Hotel, Ziegrastraße, 12057 Berlin

Ab dem 27. April ist ein Abstrich ausschließlich nach vorheriger Anmeldung und Vorlage eines amtlichen Personaldokuments am Abstrichzentrum möglich. Spontane Abstriche vor Ort sind ausgeschlossen. Die externe Anmeldung zum Abstrich erfolgt ausschließlich durch den Arbeitgeber und nur für Beschäftigte, die in Neukölln ihren Dienstort haben über das Gesundheitsamt Neukölln.

Die Übernahme der Kosten für den Test ist bundesweit einheitlich geregelt, heißt es auf der Seite der Berliner Senatskanzlei. Wenn der Arzt den Test für notwendig hält, werden die Kosten (59 Euro) vom Gesundheitsamt bzw. den Krankenkassen übernommen. Menschen ohne deutsche Krankenversicherung müssten eine Kostenübernahme direkt mit ihrer Versicherung klären.

Coronavirus in Brandenburg - Wichtige Nummern im Überblick

Landesweite Hotline: Mo. bis Fr., 9 bis 15 Uhr, Tel. 0331/8683-777.

Coronavirus in Berlin: Die Lockerungen des Senats im Überblick

Bußgeld: Fahrgäste, die in Bus und Bahn ohne Maske unterwegs sind, müssen seit Sonnabend zwischen 50 und 500 Euro Bußgeld zahlen. Einerseits hielten sich viele Menschen ganz selbstverständlich an die Regeln, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dazu. „Aber es gibt eben doch einige, die bewusst oder unbewusst sich eben nicht an diese Regeln halten. Und an der Stelle muss man dann auch deutlicher werden.“

Durchsetzen soll die neuen Regelung die Polizei mit punktuellen Kontrollen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wies darauf hin, dass das nicht flächendeckend möglich sein werde. Die Bußgelder gelten auch bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Geschäften. Dort ist das Problem weniger verbreitet als im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Kontaktbeschränkungen: Verabredungen in größerem Kreis werden für die Menschen wieder einfacher. Bisher gilt, dass sich in der Hauptstadt maximal fünf Personen aus mehreren Haushalten oder lediglich Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit oder zu Hause privat treffen dürfen. Die Regelung sollte helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und fällt nun weg. Der Senat gibt nur noch eine Empfehlung, Kontakte auf „ein absolutes Minimum“ zu reduzieren. Jeder sei weiter angehalten, die physischen sozialen Kontakte zu anderen Menschen möglichst gering zu halten.

Mindestabstand: Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen muss weiter eingehalten werden, um Infektionen möglichst zu verhindern. Ausnahmen gibt es nur für die Fälle, in denen das nicht möglich ist, unter anderem bei der Gesundheitsversorgung und Pflege, in Kitas und Schulen, beim Friseur oder wegen räumlicher Enge etwa in Bussen, Bahnen oder Autos. Wichtige Voraussetzung für alle Lockerungen bleibt zudem, dass die Entwicklung der Corona-Infektionen diese zulässt.

Einkaufen: Seit Sonnabend dürfen Einzelhändler wieder mehr Menschen gleichzeitig in die Geschäfte lassen. Der bisher gültige Richtwert von maximal einer Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche wird auf 10 Quadratmeter gesenkt.

Veranstaltungen: Der Senat verständigte sich auf einen Stufenplan für größere Veranstaltungen wie kulturelle Events, Messen, Spezialmärkte, Sportveranstaltungen, geschäftliche Meetings oder gewerbliche Freizeitangebote.

Bis 31. Juli sind demnach in geschlossenen Räumen bis zu 300 Teilnehmer erlaubt

ab 1. August bis zu 500

ab 1. September bis zu 750

ab 1. Oktober bis zu 1000.

Veranstaltungen im Freien dürfen laut Stufenplan bis zum 1. September maximal 1000 und danach bis zu 5000 Teilnehmer umfassen.

Alle Obergrenzen gelten laut Senat auch für private bzw. familiäre Veranstaltungen, jedoch nicht für Demonstrationen oder Gottesdienste. Hier waren Beschränkungen schon vor geraumer Zeit gestrichen worden. Gesang bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bleibt untersagt.

Wichtige Telefonnummern und Kontakte zum Coronavirus in Berlin

▶ Für Coronaverdachtsfälle:

Die Coronavirus-Hotline des Berliner Senats von 8 bis 20 Uhr: 030 90 28 28 28

Mobiler ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 – Infos: 116117.de

Corona-Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums: 030 346 465 100

▶ Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte:

Erreichbar per Fax: 030 340 60 66 07

Email: info.gehoerlos@bmg.bund.de

Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg

Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus in elf Sprachen finden Sie unter www.berlin.de/corona

▶ Für Berliner Unternehmen und Selbstständige

Corona-Hotline der IHK: 030 315 10 919

Servicenummer der Investitionsbank: 030 21 25 47 47

Berlin-Partner-Hotline: 030 463 02 440

Visit-Berlin-Hotline: 030 26 47 48 886

▶ Für Touristen und Reisende:

Corona-Hotline der Berliner Flughäfen: 030 609 1609 10

▶ Für Senioren und Kranke:

Einkaufsservice der Malteser: 030 348 003 300, Mo.-Fr., 10-14 Uhr

▶ Corona-Telefon in den Bezirken:

Treptow-Köpenick: 030 902 97 47 73

Steglitz-Zehlendorf: 030 902 99 36 70

Friedrichshain-Kreuzberg: 030 902 98 80 00

Spandau: 030 902 79-40 12, -40 14, -40 26

Pankow: 030 902 95 30 00

Mitte: 030 90 18 410 00

Tempelhof-Schöneberg: 030 902 77 73 51

Neukölln: 030 902 39 40 40

Marzahn-Hellersdorf: 030 902 93 36 29

Lichtenberg: pandemie@lichtenberg.berlin.de

Charlottenburg-Wilmersdorf: 030 90 29 166 62

Reinickendorf: 030 902 94 55 00

Coronavirus-Pandemie in Deutschland und der Welt: