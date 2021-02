Corona in Berlin: Wichtige Informationen in der Übersicht

Neuinfektionen, Todesfälle, Tests und Impfungen: Wichtige Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie setzt sich auch im Jahr 2021 fort: Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist auch in Berlin und Brandenburg unverändert hoch, die Lage auf den Intensivstationen und in den Krankenhäuser ist weiterhin kritisch. Und nahezu alle Bereich des öffentlichen Lebens werden von der Corona-Krise erfasst. An dieser Stelle fassen wir Informationen zusammen, die für Menschen in Berlin rund um das Coronavirus und Covid-19 relevant sind.

Coronavirus-Infektionen in Berlin, Deutschland und der Welt

Sehen Sie auf unserer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in den Berliner Bezirken, in Deutschland, in Europa und weltweit ausbreitet. Die Karte zeigt die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle, die Zahl der Genesenen und die Zahl der Todesfälle.

Außerdem können Sie sich die zeitliche Entwicklung der Verbreitung, die Zahl der Neuinfektionen im Sieben-Tages-Vergleich und die Verdopplungsrate anschauen. Die Daten dieser Darstellungen stammen von der Johns Hopkins University und Meldungen der deutschen Behörden (Robert Koch-Institut sowie Kreis- und Landesgesundheitsämter).

Corona-Fälle in Berlin: Tägliche Neuinfektionen in der Übersicht

In dieser Grafik können Sie die aktuellen Corona-Zahlen auf Basis der Meldungen durch das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) und der Senatsgesundheitsverwaltung nachvollziehen.

Corona in Berlin: Genesen, auf Intensivstation, gestorben

Wie viele Berliner sind nach einer Coronavirus-Infektion genesen? Wie viele Personen werden häuslich behandelt? Wie viele Patienten werden im Krankenhaus behandelt? Wie viele Personen müssen intensiv-medizinisch betreut werden? Und wie viele Berliner sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben? Diese Grafik gibt Aufschluss.

Corona in Berlin: Die Entwicklung der Todesfälle

Wie verändert sich die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Unser Diagram zeigt den Verlauf.

Coronavirus in Berlin - Informationen im Überblick:

Corona-Krise: Wo Intensivbetten knapp sind

Deutschlands Intensivstationen rüsten sich für mehr Covid-19-Patienten. Von ihrer Auslastung hängt ab, ob Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. Die Karte zeigt, welche Kliniken Betten-Engpässe melden und wo sie bereits komplett ausgelastet sind.

Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind

Corona: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

Der Impfmonitor zeigt die aktuellen Zahlen zum Impffortschritt in Deutschland, den Bundesländern und weltweit. Hier geht es zu unserem Impfmonitor

Corona-Ampel in Berlin: So funktioniert Berlins Warnsystem

Um die Erfolge und Misserfolge bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Berlin besser zu messen, hat der Senat ein Ampelsystem anhand von drei Indikatoren eingeführt. Stehen zwei Indikatoren auf gelb, muss die Gesundheitssenatorin Gegenmaßnahmen einleiten. Bei zwei roten Lichtern wird der Senat neue Beschlüsse fassen.

Bei den Indikatoren handelt es sich um die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt. Der zweite Faktor ist die Zahl der Neuinfektionen. Dritter Punkt sind die Kapazitäten der Betten auf den Intensivstationen. Alle Details zur Corona-Ampel in Berlin lesen Sie hier.

Corona-Impfungen in Berlin: Alle Informationen in der Übersicht

Wie läuft in Berlin das Impfen ab? Wo befinden sich Impfzentren? Wer wird wann und wo geimpft? Was müssen Personen, die zu einer Impfung eingeladen worden sind, beachten? Alle Informationen zu den Impfungen in Berlin erhalten Sie auf unserer Übersichtsseite.

Corona-Impfzentren in Berlin: Alle Standorte

► Arena Berlin, Eichenstraße 4, Treptow-Köpenick

► Erika-Heß-Eisstadion, Müllerstraße 185, Mitte

► Messe Berlin, Halle 21, Messedamm 22, Charlottenburg-Wilmersdorf

► Flughafen Tegel, Terminal C, Saatwinkler Damm, Reinickendorf

► Flughafen Tempelhof, Hangar 4, Columbiadamm, Tempelhof-Schöneberg

► Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, Pankow

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Wo befinden sich Coronavirus-Untersuchungsstellen in Berlin?

Szene vor einer Coronavirus-Untersuchungsstelle in Berlin.

In Berlin sind mehrere Untersuchungsstellen für das Coronavirus eingerichtet worden. Diese Abklärungsstellen sind räumlich getrennt vom normalen Klinikbetrieb. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte allerdings zunächst die Coronavirus-Hotline der Berliner Senatsverwaltung (030 - 90 28 28 28) oder den eigenen Hausarzt anrufen.

Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Coronavirus-Tests werden nur in begründeten Verdachtsfällen vorgenommen. Ob eine Diagnostik sinnvoll ist, entscheiden Mediziner nach einem Beratungsgespräch. Der Hals- und Rachenabstrich für einen Test kann dann sofort dort gemacht werden.

Alle Informationen über die Coronavirus-Untersuchungsstellen in Berlin, Tests und Verhaltensregeln im Corona-Verdachtsfall lesen Sie hier.

Corona: Kostenlose medizinische Masken für Bedürftige

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt in Berlin seit Mitte Januar 2021 eine verschärfte Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, aber auch beim Arzt oder in der Kirche ist das Tragen einer besser schützenden „medizinischen Maske“ vorgeschrieben - bei Androhung von Bußgeld. Das können FFP2-, KN95- oder OP-Masken sein. Die weit verbreiteten Alltagsmasken aus Stoff oder andere Bedeckungen des Mundes und der Nase sind dann nicht mehr erlaubt.

Für Bedürftige stellt der Berliner Senat 3,5 Millionen medizinische Masken zur Verfügung. "Für jede Person (Menschen mit geringem Einkommen, Wohnungslose und Geflüchtete) stehen zunächst fünf Masken zur Verfügung", teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit. Alle Informationen zu den Ausgabeorten und -zeiten in den Berliner Bezirken finden Sie hier.

Wichtige Telefonnummern und Kontakte zum Coronavirus in Berlin

▶ Für Coronaverdachtsfälle:

Die Coronavirus-Hotline des Berliner Senats von 8 bis 20 Uhr: 030 90 28 28 28

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 – Infos: 116117.de

Corona-Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums: 030 346 465 100

▶ Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte:

Erreichbar per Fax: 030 340 60 66 07

Email: info.gehoerlos@bmg.bund.de

Gebärdentelefon: gebaerdentelefon.de/bmg

Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus in elf Sprachen finden Sie unter berlin.de/corona

▶ Für Berliner Unternehmen und Selbstständige

Investitionsbank: 030 2125-0, ibb.de

Berlin Partner: 030 46302-222, berlin-partner.de

visitBerlin: visitberlin.de

▶ Für Touristen und Reisende:

Corona-Hotline der Berliner Flughäfen: 030 609 1609 10

▶ Für Senioren und Kranke:

Einkaufsservice der Malteser: 030 348 003 300, Mo.-Fr., 10-14 Uhr

▶ Corona-Telefon in den Bezirken:

Treptow-Köpenick: 030 902 97 47 73

Steglitz-Zehlendorf: 030 902 99 36 70

Friedrichshain-Kreuzberg: 030 902 98 80 00

Spandau: 030 902 79 40 12

Pankow: 030 902 95 30 00

Mitte: 030 90 18 410 00

Tempelhof-Schöneberg: 030 902 77 73 51

Neukölln: 030 902 39 40 40

Marzahn-Hellersdorf: 030 902 93 36 29

Lichtenberg: 030 902 96 72 40

Charlottenburg-Wilmersdorf: 030 90 29 166 62

Reinickendorf: 030 902 94 55 00

Coronavirus in Brandenburg - Wichtige Nummern im Überblick

Landesweite Hotline: Mo. bis Fr., 9 bis 15 Uhr, Tel. 0331/8683-777.

