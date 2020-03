Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Berlin. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Berlin-Lichtenberg drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger soll nach ersten Erkenntnissen am Sonntagabend mit seinem Wagen eine Parklücke verlassen haben und dabei mit dem Auto eines 37-Jährigen kollidiert sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Aufprall soll das zuvor geparkte Auto auf den Gehweg der Bornitzstraße geschleudert und der zweite Wagen gegen einen Lichtmast gestoßen sein. Der 18-Jährige erlitt Rumpfverletzungen. Zudem wurden beide Beifahrerinnen in den Autos (16 und 44 Jahre alt) verletzt. Die drei kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

( dpa )