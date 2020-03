Neue Coronavirus-Anlaufstellen nehmen in Berlin Arbeit auf

Berlin. Mehrere neu eingerichtete Untersuchungsstellen für das neuartige Coronavirus haben am Montag in Berlin die Arbeit aufgenommen. Zwei Einrichtungen des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes etwa eröffneten um 10.00 Uhr, wie eine Sprecherin bestätigte. Sie befinden sich in einem separaten Gebäude am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof und in Räumlichkeiten des ehemaligen Klinikstandorts Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße. Vorstandschefin Andrea Grebe hatte vor der Eröffnung mit 100 bis 120 Ratsuchenden pro Standort und pro Tag gerechnet.

Auch am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg öffnete am Montag eine entsprechende Abklärungsstelle. Nach Angaben einer Kliniksprecherin hatte sich am Morgen eine kleine Schlange von Ratsuchenden vor dem separaten Haus gebildet. Eine extra Coronavirus-Ambulanz hat nun auch am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau die Arbeit aufgenommen, wie eine Sprecherin des Krankenhauses bestätigte.

Die erste Untersuchungsstelle speziell für das Coronavirus hatte erstmals am vergangenen Dienstag an der Charité ihre Türen geöffnet. Alle Stellen laufen getrennt vom jeweiligen Klinikbetrieb. Bis auf die Spandauer Einrichtung haben alle Ambulanzen auch am Wochenende geöffnet.

Die Stadt bittet auf ihrer Homepage Bürger, die fürchten, sich infiziert zu haben, zunächst die Hotline der Gesundheitsverwaltung zu wählen (+49 30 90 28 28 28; 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr), um das weitere Vorgehen zu besprechen.