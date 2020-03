Zwei Berliner Polizisten mit Coronavirus infiziert

Berlin. Zwei Berliner Polizisten haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Beide hätten sich bei einem Besuch in dem Berliner Club "Trompete" angesteckt, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag. Der erste Fall war bereits am Samstag bekannt geworden. Mehr als 60 weitere Polizisten seien als Kontaktpersonen ihrer beiden Kollegen nun zu Hause in Quarantäne. Das habe eine Amtsärztin entschieden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte, die Polizei sei gut geschützt. Berlin sei weit von einem Katastrophenfall entfernt. "Ich weiß nicht, ob ein Land auf der Erde besser vorbereitet ist als Deutschland."

