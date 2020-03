Alba nach harter Woche und Pleite: "Macht uns zu schaffen"

Berlin. Die vergangene Woche wollten die Profis von Alba Berlin lieber ganz schnell vergessen. Denn diese "war eine schlechte für uns", gestand Kapitän Niels Giffey. Mit der 82:91-Pleite am Sonntag in der Basketball-Bundesliga in Crailsheim hatten die Berliner auch ihre dritte Partie innerhalb einer Woche verloren. "Wir sind an die Grenze gegangen, aber am Ende war schon zu sehen, dass die Energie immer weiter sank", sagte Manager Marco Baldi.

Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen haben ihre Spuren hinterlassen. "Wir haben schwere Köpfe und Beine. Das war schon sehr hart für uns", sagte Baldi. Gegen Crailsheim fehlte am Ende die nötige Intensität. Körperlich, aber auch mental. Denn in den beiden Euroleague-Partien zuvor vergab Alba mögliche Siege in letzter Sekunde. "Das muss das Team jetzt erst einmal verarbeiten", sagte Baldi.

Der verletzungsgebeutelte Kader der Berliner stößt bei drei Spielen in einer Woche an seine Grenzen. "Diese Doppelspieltage in der Euroleague machen uns schon sehr zu schaffen", gestand Baldi. Auch wenn mittlerweile Center Johannes Thiemann und am Sonntag dann auch Spielmacher Peyton Siva wieder zurück im Team sind. Aber "man sieht schon, welche Spieler länger draußen waren", sagte Baldi. Besonders Siva war bei seinem Comeback die Verletzungspause noch anzumerken.

Und doch muss Alba das wegstecken. "Das Team ist homogen und stabil, die schaffen das", sagte Baldi. Denn auch in den nächsten Wochen werden die Spiele nicht weniger. Und durch die Niederlage vom Sonntag ist Konkurrent Crailsheim zumindest vorübergehend an Alba auf Platz drei vorbeigezogen. Sie haben allerdings zwei Spiele mehr absolviert. "Wir müssen schon auf die Tabelle schauen", warnte der Manager.