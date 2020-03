Netzhoppers fehlt nur noch ein Punkt zu den Playoffs

Trainer Mirko Culic vom Netzhoppers KW-Bestensee leitet seine Mannschaft an.

Bestensee. Für die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee scheint es in der Bundesliga keine unlösbaren Aufgaben mehr zu geben. "Wir haben in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt den VfB Friedrichshafen geschlagen - und nun auch erstmals überhaupt die Alpenvolleys Haching", sagte Trainer Mirko Culic. Am Sonntag hatten die Netzhoppers nach großem Kampf das bayerisch-österreichische Volleyball-Projekt aus Innsbruck und Haching mit 3:2 bezwungen, 15:8 endete der Tiebreak.

Der Erfolg gegen die Alpenvolleys war für die Brandenburger zugleich der Türöffner für die Playoffs. Nur einen Punkt braucht die Mannschaft jetzt noch aus den verbleibenden beiden Spielen der Hauptrunde, um sich aus eigener Kraft für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Die letzten Gegner sind der TV Rottenburg auswärts sowie zum Schluss daheim die Volleys Herrsching.

Letztmals standen die Netzhoppers 2017 in den Playoffs, scheiterten dort aber gleich an Friedrichshafen. Derzeit sind die Brandenburger Tabellensiebenter mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Achten, der SVG Lüneburg. "Wir sind in dieser Saison als Team zusammengewachsen und spielen mit großer Leidenschaft Volleyball", sagte Culic.

Vor allem zwei Kanadier geben dem Spiel der Netzhoppers Schwung. Zwischen Steller Luke Herr und Angreifer Casey Schouten herrscht ein nahezu blindes Verständnis. Auf diese Weise holte Schouten gegen Haching 20 Punkte. "Die beiden spielen konstant auf hohem Niveau, sie sind super Athleten, ihr Verhalten ist absolut professionell", lobte Culic nach dem Haching-Spiel.

Culic wird nach der Saison sein Amt als Trainer aufgeben und ins Management des Verein wechseln. "Nach zwölf Jahren bei den Netzhoppers brauche ich mal so ein Sabbatical", sagte der 57-Jährige.