Innenminister: Kein Alleingang bei Aufnahme von Flüchtlingen

Potsdam. Brandenburg zeigt sich angesichts der kritischen Lage der Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze offen für die Aufnahme von Flüchtlingen - allerdings unter Bedingungen. "Brandenburg ist bereit, seinen Anteil an einer europäischen Flüchtlingspolitik zu leisten", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) der "Märkischen Allgemeinen" aus Potsdam (Montag). "Alleingänge kann es jedoch nicht geben. Das würde falsche Anreize setzen." Brandenburg sei besser vorbereitet als 2015 und könne in der Erstaufnahme im Notfall maximal 5000 Menschen unterbringen.

Der Innenminister und CDU-Landeschef sieht keinen Streit in der Kenia-Koalition, nachdem Europaministerin und SPD-Landesvizechefin Katrin Lange mit Blick auf die Lage an der türkisch-griechischen Grenze vor falschen Signalen und der Ermunterung für eine "neuerliche massive Migrationsbewegung" gewarnt hatte. Danach hatte die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt Lange kritisiert.

"Ministerin Lange hat eine Meinung geäußert und die Landesvorsitzende der Grünen hat ihre Sicht auf die Dinge klargemacht", sagte Stübgen. "Dass es dabei inhaltliche Unterschiede geben kann, ist doch ganz normal (...)." Zur Flüchtlingspolitik gelte der Koalitionsvertrag. Die SPD-Landesspitze hatte sich am Wochenende für ein Aufnahmeprogramm für "besonders gefährdete Gruppen" ausgesprochen.