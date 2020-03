Lompscher: Erstes Baugrundstück geht an Genossenschaft

Vor anderthalb Jahren hatte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) angekündigt, nicht nur landeseigenen Gesellschaften, sondern auch Genossenschaften Grundstücke zur Verfügung stellen zu wollen. Doch geschehen ist seitdem nichts. Doch das soll sich noch in diesem Monat ändern, versprach die Senatorin am Wochenende auf der Klausur der Linkspartei in Potsdam. Bislang sei kein einziges landeseigenes Grundstück an Wohnungsbaugenossenschaften oder andere gemeinwohlorientierte Bauträger übertragen worden – „das ärgert mich“, so Lompscher bei der Vorstellung des Konzepts „Stadtquartiere der Zukunft“. Nach der neuen Bevölkerungsprognose benötige Berlin 16.500 Wohnungen jährlich, um den Bedarf bis 2030 tatsächlich zu erfüllen.

„Wir haben im letzten Jahr die Zielgröße erreicht, wir werden sie dieses Jahr voraussichtlich auch erreichen“, sagte Lompscher. Es gebe in Berlin einen Bauüberhang von mehr als 64.000 genehmigten, noch nicht fertiggestellten Wohnungen – ein Drittel davon noch nicht mal begonnen. „Wenn wir uns anschauen, wie sich die Wohnungsbauaktivitäten der Kommunalen entwickeln, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir die Maschine jetzt erfolgreich in Gang gesetzt haben“, so die Senatorin weiter. 2019 hätten die kommunalen Unternehmen mehr als 4500 Wohnungen fertiggestellt und rund 400 Projekte mit mehr als 60.000 Wohnungen in der Pipeline.

Es geht um das Stadtquartier Buckower Felder

„Wenn wir wirklich wollen, dass jede zweite Wohnung gemeinwohlorientiert errichtet wird, dann brauchen wir die Kommunalen als allererstes, und als zweites brauchen wir die Genossenschaften“, so Lompscher weiter. Deshalb sei sie froh, dass im geplanten neuen Stadtquartier Buckower Felder in Neukölln nun endlich ein Grundstück an Genossenschaften gegeben werde. Das Bieterverfahren sei abgeschlossen. Im März treffe sich das Bewertungsgremium und werde den Zuschlag erteilen. „Dann haben wir das erste Mal Wort gehalten, das finde ich sehr schön“, so die Senatorin.