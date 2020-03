Wie ein Seniorentrainer vor Enkeltrick und Co. warnt

Wer Jürgen Glindemann in Kleinmachnow besuchen will, wird schon an der Gartenpforte gewarnt: „Vorsicht, wachsamer Nachbar“, steht da auf einem Schild. Daneben der Hinweis auf eine Überwachungskamera und einen Wachhund. Einbrüche sind nur eines von vielen Verbrechen, vor denen sich Glindemann zu schützen weiß. Der 76-jährige Rentner kennt alle kriminellen Tricks – von vorgetäuschten Anrufen, über Abzocken beim Onlinekauf bis zu betrügerischen Handwerkern. Seit rund zwei Jahren ist er ausgebildeter Senior-Trainer und gibt sein Wissen in regelmäßigen Vorträgen an ältere Menschen weiter. Sein Projekt heißt „Sicherheits-Prävention im Alter“.

Liste mit 25 gängigen Betrugsmethoden

„Wichtig ist erstmal, über Tricks der Kriminellen Bescheid zu wissen, um mögliche Gegenmaßnahmen treffen zu können“, sagt Glindemann. Mit einer PowerPoint-Präsentation, lehrreichen Videoclips und einer Liste von 24 Betrugsformen im Gepäck fährt er deshalb regelmäßig zu unterschiedlichen Seniorengruppen. Dazu gehören verschiedene Selbsthilfegruppen und Senioren-Gemeinschaften von Betreuungsdienstleistern.

Abhängig von der Beteiligung der Teilnehmer schaffe er in seinem anderthalbstündigen Vortrag etwa drei bis vier Themen. Um alle Bereiche auf seiner Liste anzusprechen, müsse er mehrmals kommen. „Ich versuche, die Leute mitzunehmen. Die Zuhörer sollen sich einbinden und von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen“, sagt Glindemann. Man spüre, dass Interesse da ist: „Immer wieder berichten die Senioren von Maschen, auf die sie reingefallen sind.“

In sichere Fenstergläser investiert

Besonders häufig ist der Enkeltrick, sagt Glindemann. Betrüger geben sich dabei am Telefon als eine verwandte Person aus, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Viele Senioren würden darauf reinfallen. Im Jahr 2018 gab es in Berlin knapp 1000 solcher Betrugsfälle. Der Gesamtschaden liegt bei rund zwei Millionen Euro. Auch betrügerische Kaffeefahrten seien noch immer verbreitet. Auf Tagesfahrten werden gutgläubigen Senioren häufig minderwertige und überteuerte Waren angedreht.

„Der Wille zur Aufklärung ist schon da“, sagt Glindemann. „Mein Ziel ist es, dass die Senioren von den Tricks hören und sie im Gedächtnis behalten, um im Ernstfall richtig zu reagieren“. Wichtig sei es, in den richtigen Momenten misstrauisch zu sein und „nein“ zu sagen. Vor einigen kriminellen Machenschaften – wie Einbrüchen – könne man sich auch aktiv schützen. In Berlin gab es laut Landeskriminalamt 2018 rund 7500 Wohnungs- und Hauseinbrüche mit einem Gesamtschaden von rund 28 Millionen Euro. „Hundertprozentigen Schutz wird man nie erreichen“, sagt Glindemann. „Man kann es Einbrechern aber schwerer machen, Fenster und Türen auszuhebeln“. Er selbst habe daher beispielsweise in sichere Fenstergläser investiert.

Beunruhigte Nachbarn wegen steigender Einbruchszahlen

Bevor er Seniorentrainer wurde, war Glindemann bereits 18 Jahre Sicherheitspartner der Polizei und der Gemeinde in Kleinmachnow. Schon vor 20 Jahren habe es auf Gemeindeversammlungen beunruhigte Nachbarn wegen steigender Einbruchszahlen gegeben. Der damalige Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow und der Innenminister des Landes Brandenburg haben deshalb für Sicherheitspartnerschaften geworben. In Kooperation mit der Polizei sollten diese mit Spaziergängen durch ihr Wohngebiet „Leuten mit Rat und Tat zur Seite stehen“. Glindemann gehörte mit ein paar Freunden zu den ersten Mitgliedern. Mittlerweile gibt es in Brandenburg über 100 solcher Gruppen.

Aufgewachsen ist Glindemann in der DDR, zu der Kleinmachnow damals gehörte. Bereits in seiner Jugend hat er sich sozial engagiert, zunächst bei der freiwilligen Feuerwehr und nach seinem Wehrdienst bei der Konfliktkommission seines Betriebes. So richtig freiwillig sei Letzteres aber nicht gewesen, sagt er. „Davor konnte man sich in der DDR ja nicht drücken.“ Anders war es dann mit seiner Tätigkeit als Sicherheitspartner: „Da war ich mit Herzblut dabei.“

Ausbildung zum Senior-Trainer

Nach 18 Jahren Ehrenamt wollte Glindemann es eigentlich sein lassen und nur noch sein Rentnerleben genießen. Dann machte ihn seine Frau aber auf eine Anzeige in der Zeitung aufmerksam. Die Akademie für 2. Lebenshilfe bewarb eine Ausbildung zum Senior-Trainer. Schon während seines Engagements als Sicherheitspartner der Polizei sei Glindemann aufgefallen, dass es zwar Bedarf, aber zu wenig Zeit für intensive Prävention gibt. Also meldete er sich für die Ausbildung an: Drei Monate, jeweils drei volle Tage. Währenddessen konnten sich alle Teilnehmer auf ein Themengebiet spezialisieren. Für den Rentner war klar, dass er sich auf die Sicherheitsprävention im Alter konzentrieren will. Denn: „Senioren sind am häufigsten von betrügerischen Machenschaften der Kriminellen betroffen.“

Grund dafür sei unter anderem, dass ältere Menschen häufiger allein und oft einsam sind. „Da freut man sich über jeden Kontakt und ist zum Beispiel anfällig für Telefonbetrüger“, sagt Glindemann. Nicht selten hätten Senioren so schon ihr gesamtes Erspartes verloren. Außerdem seien Menschen aus seiner Generation besonders hilfsbereit und dadurch angreifbar. „Wir sind durch den Krieg mit so viel Elend groß geworden, aber auch mit viel gegenseitiger Solidarität und Hilfsbereitschaft.“

Weitermachen, solange der Körper mitmacht

Glindemann selbst ist 1944 geboren. Das Haus, in dem er mit seiner Frau in der dritten Generation wohnt, war im Krieg stark beschädigt worden. Beim Wiederaufbau hätten Freunde und Nachbarn der Eltern geholfen. Das präge eine Generation, sagt er.

Heute hängen an den Wänden Familienfotos, auf dem Tisch steht ein Strauß Blumen. Daneben liegt Glindemanns grüner Ordner mit allen wichtigen Unterlagen für seine Vorträge: Karteikarten, wichtige Artikel, aber auch eine Urkunde, die er 2018 für sein Projekt vom Innenminister Brandenburgs erhielt. Außerdem der Ausdruck einer Tabelle, in der Termine erfasst werden. In den letzten zwei Jahren hat Glindemann 26 Vorträge gehalten, Ende des Jahres werden es mindestens 40 sein. „Solange mein Kopf und vor allem meine Gliedmaßen noch mitmachen, werde ich das weiter machen“, sagt der Sicherheitstrainer.