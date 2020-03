Netzhoppers überraschen: 3:2-Heimsieg gegen Haching

Bestensee. Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Alpenvolleys Haching gewann die Mannschaft von Trainer Mirko Culic am Sonntag mit 3:2 (25:23, 25:13, 17:25, 23:25, 15:8) und sicherte sich im Kampf um die Playoff-Plätze zwei wertvolle Punkte. Vor 513 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee waren die beiden Kanadier Casey Schouten und Luke Herr die überragenden Akteure beim Sieger. Dirk Westphal verwandelte im Tiebreak gleich den ersten Matchball.

Die Gastgeber setzten dem Favoriten von Beginn an energischen Widerstand entgegen. Ein Ass von Herr brachte der Mannschaft bei der zweiten technischen Auszeit eine Zwei-Punkte-Führung (16:14). Mit konzentrierter Abwehrarbeit und wuchtigen Angriffen ließen die Netzhoppers ihren Gegner nie vollends zur Entfaltung kommen. Schouten nutzte schließlich den zweiten Satzball zum 25:23 im ersten Satz.

Die Brandenburger legten nach. Zwei Asse nacheinander von Zuspieler Herr zum 10:6 stellten im zweiten Abschnitt die Weichen schon früh. Nach und nach baute die Mannschaft diese Führung in fast deklassierende Dimensionen aus.

Doch die Alpenvolleys wirkten keineswegs geschockt. Dank einer erheblichen Leistungssteigerung in der Folgezeit zwangen sie die Netzhoppers in den Tiebreak. In diesem Entscheidungssatz gaben die Gastgeber schnell den Ton an und zogen auf 7:1 davon. Gegen müde gewordene Hachinger war das bereits die Vorentscheidung.