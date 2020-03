Eisbären Berlin siegen gegen Bremerhaven

Berlin. Die Eisbären Berlin haben die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga mit einem Heimsieg beendet. Am Sonntag gewannen die Hauptstädter, die sich schon vorher den vierten Tabellenplatz gesichert hatten, gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). Louis-Marc Aubry, Austin Ortega, Mark Olver und Leonhard Pföderl erzielten die Tore der Berliner, die nun im Viertelfinale auf die Düsseldorfer EG treffen. Das erste Spiel der im Modus Best-of-Seven ausgetragenen Serie findet am 17. März (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof statt.

Die 14 200 Zuschauer in der ausverkauften Halle sahen ein ereignisreiches Auftaktdrittel, weil beiden Teams in der Defensive einige Fehler unterliefen. Aubry traf nach fünf Minuten für die Gastgeber, 32 Sekunden später glich der Bremerhavener Carson McMillan aus. Auf die erneute Führung der Berliner durch Ortega antwortete Mark Zengerle für die Gäste.

Auch nach der ersten Pause blieb die Begegnung turbulent: Nach einem Treffer von Justin Feser lagen die Bremerhavener erstmals vorn, doch die Eisbären drehten das Spiel durch die Tore von Olver und Pföderl. Im hektischen Schlussabschnitt brachten die Berliner ihren knappen Vorsprung über die Zeit.