Kontakt mit Coronavirusinfizierter: Schulen geschlossen

Neustadt Dosse. Weil Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt (Dosse) Kontakt zu einer auf den Coronavirus positiv getesteten Berlinerin hatten, sind Einrichtungen vorsorglich geschlossen worden. Das teilten die Schule und der Landkreis (Ostprignitz-Ruppin) am Sonntag mit. Demnach handelt sich um die Prinz-von-Homburg-Schule mit angeschlossener Grundschule sowie der Förderschule. Auch die Reitinternate Mühle Spiegelberg und Schloss Spiegelberg bleiben bis einschließlich 17. März 2020 geschlossen. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe sich hierzu mit dem Staatlichen Schulamt und dem Amt Neustadt (Dosse) verständigt, hieß es. Die Schulen werden von insgesamt 730 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet und der Region besucht. Das Gesundheitsamt wollte am Sonntagnachmittag in Neuruppin weitere Details bekannt geben.

Anfang März hatten den Angaben zufolge drei Mitarbeiter des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts in einer Beratung im Neustädter Internat Kontakt zu einer auf den Erreger Sars-CoV-2 - der die Krankheit Covid-19 auslöst - positiv getesteten Teilnehmerin aus Berlin. An dieser Beratung hatten auch einzelne Lehrer der Prinz-von-Homburg-Schule und eine Mitarbeiterin des Amtes Neustadt teilgenommen.

Nach Angaben des Landkreises erfolgten die Schul- und Internatsschließungen in Neustadt (Dosse) vorsorglich, um das Risiko von potenziellen Folgeinfektionen so gering wie möglich zu halten. Die Maßnahmen dienten dem Schutz der Gesundheit der Lehrenden und der Schülerschaft.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es nach eigenen Angaben bislang keinen bestätigten Corona-Fall.