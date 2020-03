Das Wappen der Berliner Polizei an einer Polizeijacke.

Berlin. Ein Unbekannter hat eine Tankstellenmitarbeiterin in Berlin-Wedding mit einem Beil bedroht und Geld erbeutet. Der Mann betrat am frühen Sonntagmorgen den Verkaufsraum der Tankstelle an der Seestraße, wie die Polizei mitteilte. Dort ging er mit dem Werkzeug auf die 47-Jährige zu und forderte Geld aus der Kasse, welches sie ihm gab. Anschließend griff er sich noch Zigaretten aus einem Regal und flüchtete unerkannt. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.