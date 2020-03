Kaufhaus-Erpresser "Dagobert" beim Einkaufen nicht anonym

Arno Funke bei einem Gespräch in einem Café am Kurfürstendamm.

Berlin. Der frühere Kaufhaus-Erpresser "Dagobert" wird bis heute in der Öffentlichkeit erkannt. "Ich hab mich nicht großartig verändert", sagte Arno Funke der Deutschen Presse-Agentur zu seinem Äußeren. Bei einem Discounter sei er jetzt bei einem Einkauf zweimal von Fremden erkannt worden. Und er erzählt, als ihm auf dem Heimweg kürzlich der Schauspieler Ben Becker entgegengekommen sei, habe der ihn auch gleich gegrüßt.

Der heutige Karikaturist Funke wird am 14. März 70 und arbeitet weiter für das Satiremagazin "Eulenspiegel". Der Berliner wurde in den Neunzigerjahren bundesweit bekannt, als er mit ausgeklügelten technischen Tricks die Polizei narrte. Den Spitznamen bekam er von Polizei und Medien, weil er mit "Onkel Dagobert grüßt seine Neffen" in Zeitungsannoncen das Signal zur Geldübergabe geben wollte.

Der gelernte Schilder- und Lichtreklamehersteller wurde endgültig 1996 wegen Erpressung des Berliner KaDeWe (Kaufhaus des Westens) und mehrerer Sprengstoff-Anschläge auf Karstadt-Filialen zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht attestierte ihm eine hirnorganisch bedingte Depression und verminderte Schuldfähigkeit. Im Sommer 2000 kam er vorzeitig frei und begann ein neues Leben. Funke sagt von sich, er sei ein resozialisierter Bürger.