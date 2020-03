Verfassungsrechtler von Arnim kritisiert Erhöhung der Bezüge

Speyer/Berlin. Der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim hat die Erhöhung der Bezüge des Berliner Abgeordnetenhauses samt Übergangsgeld und Altersversorgung um 58 Prozent als "unziemlichen Griff in die Kasse" kritisiert. "Das neue Abgeordnetengesetz ist nach Inhalt und Verfahren rechts- und verfassungswidrig. Seine Betreiber haben die Öffentlichkeit getäuscht und die aberwitzigen Auswirkungen des Gesetzes gezielt verschleiert", sagte der Parteienforscher der Deutschen Presse-Agentur in Speyer (Rheinland-Pfalz).

Im Stadtstaat Berlin sei das Mandat in der Regel kein Fulltimejob. "Wer besonders zeitraubende Funktionen ausübt, wie Fraktionsvorsitzender, Parlamentarischer Geschäftsführer oder Präsident, bekommt eine Zulage", betonte der 80-Jährige. Auch nach der Diätenerhöhung und der formalen Anhebung der Sitzungszeiten um ein paar Stunden sei das Abgeordnetenhaus ein Teilzeitparlament.

Sollte der "krasse parlamentarische Missbrauch" Bestand haben, könnte die Legitimation der Demokratie leiden. "Besinnt sich das Parlament dagegen eines Besseren - und sei es unter äußerem Druck -, würde das die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen voll bestätigen", sagte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler. Von Arnim stellt am Montag in Berlin sein neues Buch zum Thema vor ("Der Griff in die Kasse").

Das Abgeordnetenhaus hatte im September 2019 beschlossen, dass die Diäten von 3944 Euro auf 6250 Euro im Monat steigen. Auch die Ansprüche der Abgeordneten auf Altersversorgung steigen mit der Reform. Dafür sollen die Abgeordneten mehr politisch arbeiten: So sollen zum Beispiel die Sitzungen des Parlaments bis 22.00 Uhr dauern - statt nur bis 19.00 Uhr.